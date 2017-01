Hideg munkahelyeken jártunk - építkezésen és az utcán

A parkolóellenőröknek már nem kell levenniük a kesztyűt a hidegben, hogy kezelni tudják az okostelefont. Fotó: Kuklis István

Már tető alatt van, de a nyílászárók még hiányoznak a felsővárosi Kis-Tisza utcában épülő okosházról, ahol tegnap reggel mintegy tizenöten dolgoztak a mínusz két fokban. Nem volt farkasordító hideg, de a huzatos részeken kalauzunk, Bodor Máté építésvezető könnye is kicsordult a jeges szélben.– Óránként bemegyünk a melegedőkonténerbe vagy az irodába, és forró teát iszunk – magyarázta Nyilas Csaba és Belovai Tamás , akik a gipszkarton falak vázait állították fel. Az építésvezető elmondta, mivel plusz öt fok alatt nem lehet kartonozni és kőművesmunkákat végezni, jövő héten téliesítik az épületet, befóliázzák a házat, mert a meteorológusok kemény hideget jósolnak.– Így kevésbé fáznak majd az emberek, és nem huzatban dolgoznak majd – indokolta a fóliázást az építésvezető. Nyilas Csaba elmondta, ilyenkor a réteges öltözködés a legfontosabb, ugyanakkor megjegyezte, nem kell csodálkozni a hidegen, hiszen tél van. – Csak a hó hiányzik, amit már nagyon szeretne a kislányom – mondta nevetve.A parkolóellenőrök akár óránként is betérhetnek melegedni az SZKT Deák Ferenc utcai irodájába, ha rendkívüli a hideg. Merthogy ez Majó-Petri Zoltán ügyvezető elmondása szerint benne van a kollektív szerződésben.

Mi számít hideg munkahelynek?



A jogszabály szerint a munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50 százalékánál hosszabb időtartamban szabadtéri munkahelyen a plusz 4 fokot, illetve zárt téri munkahelyen a plusz 10 fokot nem éri el. A hidegnek minősülő munkahelyen a jogszabály szerint a munkavállalóknak 50 fokos hőmérsékletű teát kell adni. A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani.

– Alapesetben a parkolóellenőröknek háromszor húsz perc pihenőidő jár a nyolcórás műszakban. De ha nagyon hideg van, akkor az egyórás ellenőrzési túra után betérhetnek melegedni és teát inni az irodába – mondta az ügyvezető. Ilyenkor cukorból, citromból és teafűből álló ellátmányt kapnak az ellenőrök, akik maguknak főzhetnek teát. Újdonság, hogy idén télre okoskesztyűt is kaptak a cégtől az ellenőrök, így nem kell a hidegben levenniük a kesztyűt ahhoz, hogy kezelni tudják az okostelefont, amellyel az ellenőrzéseket végzik.– Jégeralsó, több réteg ruha és vastag talpú cipő – ez véd legjobban a hideg ellen egy 55 éves parkolóellenőr szerint, aki kérte, ne írjuk le a nevét. Ő is így öltözött be csütörtökön. Elárulta, már tizenhárom éve járja az utcákat és ellenőrzi a parkoló autókat, és voltak már keményebb telek is Szegeden, bár tudja, a java még csak most jön. Hangsúlyozta, cége minden, a kollektív szerződésben szereplő dolgot betart és megad a munkavállalóknak.A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-nél ilyenkor a szabadban, illetve hideg munkahelyen dolgozóknak bélelt munkaruhát biztosítanak, valamint folyamatosan meleg védőitalról gondoskodnak – tájékoztatott Makrai László . Az ügyvezető hozzátette, a teát nem óránként kapják a kollégái, hanem mindenki annyit iszik, amennyit akar.– Nincs különbség az állandó és a közhasznú munkavállalóknak adott juttatásokban – meleg munkaruha, tea, melegedés, pihenőidő. A szüneteket jelenleg összevontan úgy ütemezzük, hogy reggel 7-től 9-ig kint dolgoznak a munkavállalók, majd 9-től 9.50-ig a központokban, meleg helyen reggeliznek, illetve melegednek, utána 11.50 és 12.10 között van még egy szünet, amit nem mindig használnak ki – mondta az ügyvezető. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-nél jelenleg száz közhasznú munkavállaló van fizikai státusban.