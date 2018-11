Hideg üzemmódban a közútkezelők - tartanak az ,,emeletes" csomóponttól - A tél idén sem marad el

A balástyai telepen készen állnak a gépek az M5-ös autópálya takarítására.

Gépszemle a balástyai üzemmérnökségen

Az Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (AKA) és az M5 Autópálya Üzemeltető társasága, az A-WAY Zrt. felkészített karbantartó flottával és rendszeres útellenőri szolgálattal várja a telet. A 157 kilométeres sztrádaszakasz üzemeltetését három üzemmérnökség – az újhartyáni, a kiskunfélegyházi és a balástyai – látja el. A síkosságmentesítést, valamint a hó eltakarítását kilenc saját, kettős rendeltetésű gépjármű, hat darab többfunkciós, sózásra és ekézésre is alkalmas Unimog, valamint három rakodógép biztosítja – szükség esetén további bérelt gépjárműveket is bevonnak. Rendszeresen végeznek ellenőrzést a teljes úthálózaton, napközben kétóránként, 22 és 6 óra között pedig négyóránként vizsgálják át az autópályát. A sztráda mentén található meteorológiai állomások 5 percenként automatikusan továbbítják az aktuális időjárásadatokat, a műholdfelvétellel kombinált felhőképes adatokat pedig akár 15 perces frissítéssel is lekérhetik. Az utazók biztonságát a két kilométerenként elhelyezett segélykérő telefonok is segítik.

– A tél idén sem marad el, senkit ne zavarjon meg a 20 fokhoz közelítő napi csúcshőmérséklet – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Hunkó József, a Magyar Közút Csongrád megyei igazgatója. Minden év november 10-étől téli üzemmódba vált a közút, ami megyénkben öt mérnökséget érint – a szegedi, a hódmezővásárhelyi a szentesi és a makói mellett van egy másik makói is, az autópálya-mérnökség.Úgynevezett őrjáratos útból 516 kilométert kezelnek, ami azt jelenti, hogy teljes szélességében és hosszában védekeznek rajta, míg a szakma rajonos utaknak nevezi azokat, ahol csak a veszélyes íveknél, emelkedőknél síkosságmentesítenek. Ez utóbbiból 806 kilométernyi van a megyében.4600 tonna útszóró só, 31 tonna kalcium-klorid granulátum és 44 ezer liter ugyanilyen oldat várja a telet. És persze az a 114 gépkezelő, akiket az utakra vezényelnek, ha szükséges. Változás az elmúlt évhez képest, hogy elkészült és kezelésükbe került a hódmezővásárhelyi elkerülő szakasz. Ennek egyik végpontjától, az „emeletes" körforgalomtól tartanak is egy kicsit.– A beton és az acél gyorsan áthűl, ráadásul a közelben ott egy bányató – mondta Hunkó József, hozzátéve, egy gépük külön erre figyel majd a vásárhelyi mérnökségen. Az viszont segíti a munkájukat, hogy a csomópontban van közvilágítás, és 4 kamera is pásztázza az utat.Változás az is, hogy a külterületi kerékpárutak is a közút kezelésébe kerültek, ami 122 kilométert jelent. Télen még nem üzemeltettek kerékpárutat – igaz, nyáron sem nagyon –, ám vannak speciális kis gépeik. Ahova pedig nem jutnak el, ott külső vállalkozásokkal oldják meg a síkosságmentesítést.Örök és laikus felvetés, hogy pontosan hány centi hónál kezd el ekézni a közút. Ez ügyben megtudtuk, sokszor hasznos, ha a forgalom összegyúrja a sóval a havat, az így képződő latyakot könnyebb ledúrni az útról. – A fehér havat nem célszerű leekézni – fogalmazott tömören az igazgató.Keményebb télen azt a kérdést is érdemes feltenni, hogy egyáltalán autóba üljünk-e. Az ónos eső, a köd és a szél mellett a napsütés is nagyon veszélyes, mert kis szögben kapjuk, és nagyon el tudja vakítani a gépkocsivezetőt. Ha messzebbre indulunk autóval, érdeklődjünk előtte az Útinformnál, és ne felejtsük el a tele tankot, a takarót és az ételt, italt sem.