Hidegek a falak, és a radiátorok is - várni kell még a távfűtésre

19 fok fölé nemigen megy a hőmérséklet – mutatta Somogyi Ferencné. Fotók: Török János

– Éppen most álltam neki pakolni azért, hogy ne fázzak. Délután bekapcsoljuk pár órára a hősugárzót is, meg várjuk, hogy kisüssön a nap, mert akkor egy kicsit föl tud melegedni a szoba – mondta tegnap délben a szegedi Korondi utca egyik paneljában élő Somogyi Ferencné. Arról kérdeztük, mennyire fáznak az elmúlt csapadékos, szeles napokban alaposan lehűlt panelban, ahol várhatóan csak hetek múlva indul el a távfűtés.– Ha bekapcsoljuk a hősugárzót, magasabb ugyan az áramszámla, de pár ezer forintért nem szabad megfázni. Meggyógyulni sokkal drágább – tette hozzá az idős asszony, akinek lakásában délben sem volt több 19 foknál.

Félnek a magas számlától

A másfél éves Bence fürdetéséhez már be kell kapcsolni a hősugárzót – mondta édesanyja, Lippinszki- Ugró Tímea.

A földszinten élő Komárominé Éva is azt mondta, napközben érzik inkább a hideget, estére jól betakaróznak – más lakók viszont napközben is plédbe bugyolálják magukat. Bár a ház több megkérdezett lakója örülne, ha néhány óráig melegek lennének a radiátorok, a magasabb távhőszámlának nem. Ezért sem kérték a fűtés elindítását. – Kibírjuk, amíg amúgy is elkezdenek fűteni, és vastagabban öltözünk fel – magyarázták.Mások is hasonlóan gondolkodhatnak, ugyanis a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 28 ezer 500 szegedi fogyasztójából tegnap délig mindössze öten kérték a fűtés beindítását a házukban.

Készenlétben

Csak egy lakos sürgette volna a fűtést Vásárhelyen

Akit a szerelem fűt, annak hősugárzó sem kell, hogy ne fázzon.

– Először mindig a bölcsődék és az óvodák szokták kérni, hogy fűtsünk, de onnan még nem kaptunk jelzést. A jogszabályok szerint akkor kell elindítani a rendszert, ha a napi középhőmérséklet 2 napig 12 fok vagy egy napig 10 fok alatt alakul. Múlt csütörtökön volt a legalacsonyabb, 11,4 fok ez az érték, de utána melegedni kezdett az idő, és ez folytatódik is – mondta el Kóbor Balázs, a Szegedi Távfűtő Kft. vezetője. A fűtés elindítását egyébként a társasházak közös képviselői is kérhetik, hiszen szeptember 15-étől készenlétben áll a Szetáv, október közepétől pedig mindenképp fűtenek. Egy panelépület nagyjából fél nap alatt melegszik át, ha elindul a távfűtés. – Az előrejelzésből most úgy tűnik, hogy október 7-8. körül várhatóan egész Szegeden el kell indítanunk a távfűtést – tette hozzá az igazgató.A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-nek 2800 távfűtött lakása van a városban, és eddig egyetlen lakos érdeklődött a hidegebbre fordult időjárás miatt a várható fűtésről a cégnél. A fűtést eddig még sehol sem kellett beindítani Vásárhelyen – tudtuk meg a HVSZ Zrt. távfűtési részegységétől.Makón a távfűtött lakásokban egyelőre nem adnak hőt a radiátorok, mert senki sem kért szezon előtti fűtést – tájékoztatta lapunkat Nagy Nándor, a városgazdálkodási nkft. igazgatója. Ha lesz ilyen igény, természetesen biztosítanak meleget a lakóknak. A rendszerre csatlakozott bölcsődéket és óvodákat viszont már most is fűtik.Szentesen is fáznak a panelházak lakói. A Kossuth utcában, a tízemeletesekben is visszahoznák a melegebb estéket.– Nappal nincs gond, de estefelé már nagyon lehűlnek a lakások – mondta Molnár Gabriella, aki a középső tízesben lakik. – Úgy tudom, csak október közepén indul a fűtési szezon. Nekünk ez annyira nem gond. Felöltözünk jobban, betakarózunk. A fűtésköltség nem növekszik. De ahol van kisgyerek, ott nem lehet spórolni. Nekik kellene a meleg, mert nem hagyhatják, hogy fázzanak a kicsik.

Csendes őszi idő

– A következő napokban csendes őszi idő várható, csapadék nélkül, az ilyenkor átlagos hőmérsékletekkel. A napi középhőmérséklet 13-15 fok körül alakul – mondta el Gyuris Ferenc, az OMSZ Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársa. Azaz az időjárás ezen a héten még nem indokolja a távfűtés elindítását.