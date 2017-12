Hidegfront jön erős széllel, ráadásul hosszabb napunk is lesz, mint tegnap

Óriási karácsonyfadísz előtt állnak emberek a ciprusi Lárnaka tengerpartján. Valószínűleg ott sem számítanak fehér karácsonyra. Fotó: MTI

Meglepődhettek, ha tegnap korán feküdtek le aludni, és nem néztek ki utoljára az ablakon: esett a hó., borult időt, futó záport - reméljük, inkább hó lesz az mint eső. Hosszabb napunk meg azért lesz, mint tegnap, mert a napforduló után egyre hosszabbodnak a nappalok és rövidülnek az éjszakák.: a Kárpát-medence a tőlünk nyugatra található anticiklon peremén helyezkedik el. A csütörtökön átvonuló front hatására kezdetben nedves, majd pénteken változó nedvességtartalmú, több fokkal enyhébb levegő áramlik fölénk. A hidegfront itt csak péntek este ér el minket. A met.hu szerint tehát az alábbi a forgatókönyv: éjszaka fokozatosan a keleti, délkeleti tájakra helyeződik át a csapadék, a Tiszántúlon reggelig havazásra számíthatunk, másutt már egyre inkább eső, havas eső valószínű.Éjféltől előbb a Dunántúlon, majd a középső országrészben is csökken a felhőzet. Pénteken közepesen és erősen felhős időszakokra, de több-kevesebb napsütésre is lesz példa. Éjszaka egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, néhol meg is erősödik.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul a met.hu előrejelzése alapján, a legmagasabb nappali hőmérsékletről pedig azt írják, pénteken 4 és 8 fok között valószínű, de északkeleten 1, 3 fok is lehet. Ennek fényében kíváncsiak vagyunk az Időkép által jósolt 2 fokra Szegeden, de majd a meteorológusok tisztázzák egymás között a szakmai nézeteltérést.

1476 – Budán házasságot kötött Mátyás király és Aragóniai Beatrix.



1944 – Malinovszkij marsall és Tolbuhin marsall kiadják a 0060. számú szovjet hadparancsot, mely alapján elhurcolták a német nemzetiségűeket és az annak mondott magyarokat kényszermunkára Magyarországról a Szovjetunióba.



1945 – Gyöngyösi János külügyminiszter bejelenti, hogy a Tildy-kormány – a Szövetséges Ellenőrző Bizottság beleegyezésével – a magyarországi németek kitelepítését kezdeményezi. A javaslatot a kormánytagok megszavazzák.



1968 – A Békéscsabára tartó 6616/a sz. mentesítő gyorsvonat Mendét elhagyva Pusztaszentistván megállónál frontálisan ütközött az 5565 sz. tehervonat mozdonyának „B" végével. A tehervonat mozdonya és 13 kocsija, a gyorsvonat mozdonya és két kocsija kisiklott. 43 halott, 66 sebesült.



1989 – A román fegyveres erők átállnak a bukaresti tüntetők oldalára, Ceaușescu elnök, pártfőtitkár elmenekül a fővárosból; 30 év után újra megnyitják a Brandenburgi kaput.



2006 – Ezen a napon hunyt el Lázár Ervin Kossuth- és József Attila-díjas író (* 1936)



...és még egy érdekesség: Indonéziában ma van anyák napja.

Nem maradhat kisem, de sajnos a prognózis ugyanaz, mint tegnap. Pénteken és szombaton elszórtan lehet egy-egy zápor, a hegyekben és északkeleten, keleten hózápor, majd 24-én hajnalban egy melegfront hozhat keletre, északkeletre kisebb esőt, ónos esőt. Napközben jelentősen megenyhül az idő, így a fehér karácsony hazánk nagy részén elmarad, legfeljebb a magasabb hegycsúcsokon és az északkeleti határ mentén boríthatja néhol hó a tájat.Ezzel abba is hagyjuk az időjárás-előrejelzések értelmezését, és rátérünk a névnapokra. Nem könnyű azoknak, akik karácsony környékén születtek vagy tartják a névnapjukat, gondoltuk mindig gyerekkorunkban, biztosan elkerülhetetlen, hogy kevesebb ajándékot kapjanak az ünnepek összecsúszása miatt. Ezért aztán ne felejtsék el két bevásárlóközpont között megköszönteni(forrás: wikipédia)