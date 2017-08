Hidegzuhany: megszüntették a vásárhelyi Táltost

– Kiderült, hogy ez nem járható út, jogilag csak az a megoldás lehetséges, ha erre a tanévre megszüntetjük a tagintézményt, és aztán újra megkérjük a működési engedélyt – magyarázta az igazgató, aki megjegyezte: újraindítani egy iskolát sokkal bonyolultabb, de nincs más lehetőségük.

A felújításhoz szükséges összeget az iskola egyébként egy állami támogatásból szeretné fedezni, melyből 30 millió forint jutna a vásárhelyi tagintézménynek. Ebből a kazáncserét és a tetőjavítást lehet megoldani, és talán jutna belőle a fűtési rendszer korszerűsítésére is. A vízvezetékek cseréjét viszont mindenképpen önerőből kell megvalósítani. A támogatás odaítéléséről szeptember 10-éig születik meg a döntés. Arra a kérdése, mi lesz, ha nem kap az iskola támogatást, az igazgatónő azt mondta, ez esetben azt használják majd ki, hogy az épület helyi védettség alatt áll.

– Megelőzte a kormányhivatal közleménye a sajtótájékoztatómat – kezdte tegnap kora délután Mártonné Ritter Mária, a Táltos iskola igazgatója. A hivatal ugyanis hétfőn közölte: a 4 School Iskolafenntartó Nkft. kérte a hódmezővásárhelyi tagintézményének megszüntetését, nyilvántartásból való törlését. Mindez ismét hidegzuhanyként érte az érintetteket, hiszen eddig arról volt szó, hogy csupán szüneteltetik az iskola működését arra az egy évre, amíg a felújítás zajlik.Mint mondta, már elkezdődött az épület állapotának felmérése. Ha az önkormányzat hozzájárulását is megkapják a felújításhoz, elkészülhetnek a tervek, majd elindulhat a kivitelezés, leghamarabb október végén. – Március környékére ebben az esetben már látszik majd, hogy tudunk-e engedélyt kérni a következő tanévre az intézmény beindítására, azt ugyanis május 31-éig be kell adni.Mártonné Ritter Mária hétfőn egyeztetett a hódmezővásárhelyi polgármesterrel és alpolgármesterrel, akikkel egyetértettek abban, hogy mivel az iskolában tanult néhány speciális bánásmódot igénylő, nehezen beilleszkedő gyermek is, igyekezni kell olyan megoldást találni, hogy az osztályok együtt maradhassanak. Konkrétumról azonban egyelőre az igazgatónő még nem tudott beszámolni. Csak annyit mondott, a gyerekek sorsa biztos kezekben van, lesz iskola számukra. – A szülőknek mindenesetre postáztam egy tájékoztatót, augusztus közepén pedig tartanak majd egy szülői értekezletet is nekik. A tankönyveket biztos, hogy mi kapjuk majd meg, azokat mindenképpen eljuttatjuk a családoknak.