Speciális támogatást kapott a GEMMA: hinta lesz a másfél millió kupakból

Fotó: Frank Yvette

– Még sosem kaptunk ennyi kupakot egyszerre. Nagyon hálásak vagyunk érte – mondta kicsit megilletődve Péntek Imréné, a szegedi GEMMA iskola igazgatója.A sérült fiatalok fejlesztését, foglalkoztatását végző intézménynek a Pillér Takarékszövetkezet ajánlott fel mintegy másfél millió darab, összesen 3240 kiló műanyag kupakot. Az összesen 18 raklapnyi kupak Szegedre szállítását egy anonimitásához ragaszkodó magánfuvarozó ingyen vállalta.Soós Sándor, a Pillér Takarékszövetkezet elnökhelyettes gazdasági ügyvezetője elmondta, maguk is örülnek, hogy támogathatják az intézményt, ahol a pénzintézet számára számvitelileg értéktelen – forgalomban már használhatatlan – műanyagból is értéket tudnak teremteni.

– Bár egy ideje már gyűjtjük a műanyag kupakokat, és sokan akár egy kis zacskóval is kihoznak hozzánk a Bakay Nándor utca végébe, mi nagyjából 4-5 hónap alatt gyűjtünk össze egy tonnát. Ez pedig most több mint a háromszorosa! – magyarázta az igazgató, miközben az udvaron a sérült fiatalok látható örömmel válogatták és tették zsákokba a beérkező kupakokat.– Szívesen végzik ezt a feladatot, amely egyúttal a munkára nevelésüket is segíti – magyarázta Péntek Imréné.A kupakokat egy felvásárlócéghez juttatják el, ahol azt ledarálják, és később műanyag ládákat gyártanak belőle. A kupakokért kapott pénzt a GEMMA arra fordítja, hogy hozzálásson a gyerekek és a szülők régi álmának megvalósításához: speciális játszóteret szeretnének kialakítani hét hintával, homokozóval, amelynek teljes költsége 7 millió forint.A kupakokból befolyó összegből és egy másik magánadományból a tervek szerint néhány héten belül sikerül beszerezni és az udvaron felszerelni két, kerekesszékkel is használható speciális hintát.– Szeretnénk egy olyat is venni, amelyet akár négy sérült gyerek is használhat egyszerre, de arra még, ahogy a játszótér többi hintájára is, gyűjtjük az adományokat – tette hozzá az igazgató.