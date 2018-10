Hivatalosan is magyarok Hegedűsék - szegedi családi találkozóval ért véget a mórahalmi állampolgársági eskü

– Ismerjük Mórahalmot, közel van, a fürdőben is többször jártunk már, ezért választottuk ezt a várost az eskütételre. A feleségem, Andrea nővére Szegeden lakik, utána hozzájuk megyünk enni, ami családi találkozó is lesz egyben

Csányi László mórahalmi alpolgármestertől a vajdasági Kishegyesről érkezett öttagú Hegedűs család veszi át a magyar állampolgárságukat igazoló dokumentumot. Hegedűsék szerdán tették le az állampolgársági esküt. Fotók: Kuklis István

– Legfőképpen azért vagyunk most itt, mert magyar az anyanyelvünk, magyarnak érezzük magunkat, csak a határ sajnos nem jó helyen van – mondta nevetve a vajdasági Kishegyesről érkezett öttagú Hegedűs család feje, István. A Hegedűs szülők három gyermekükkel, Istvánnal, Egonnal és a kis Lilivel együtt szerda délután a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényközpontban tették le a magyar állampolgársági esküt hetven másik határon túli magyarral együtt.Amíg a gyerekek egymással voltak elfoglalva – veszekedtek –, István elmondta, azért is fontos számukra, hogy magyar állampolgárok legyenek, mert így teljes meggyőződéssel tudnak majd szurkolni a magyar csapatnak a futballmérkőzéseken.– árulta el a családfő, majd 14 órakor megkezdődött a hivatalos eskütétel.A város részéről Csányi László alpolgármester köszöntötte a határon túlról érkezetteket. – A köztársasági elnök megvizsgálta kérelmüket, és jóváhagyta azt, már csak egy aktus, az eskütétel van hátra. Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény a második Orbán-kormány első döntései közé tartozott, és 2010-ben lépett hatályba. Ezzel a nemzetegyesítő határozattal hatalmas adósságot kívánt teljesíteni a polgári kormány. Bízom benne, hogy ez a lehetőség oldja a trianoni traumát – fogalmazott az alpolgármester, majd arra hívta fel a figyelmet, az állampolgársággal nemcsak jogok, hanem kötelezettségek is járnak.Az eskütételt és a rövid beszédet követően Csányi elsőként gratulált az új magyar állampolgároknak, majd egyenként szólította őket, hogy átvegyék az erről szóló dokumentumot.