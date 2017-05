Hivatalosan már strandszezon van, de most csak az eszkimók strandolnának

Az időjárás miatt egyelőre csak a Partfürdő karbantartási munkáit, csinosítását tudják elvégezni.

Fotó: Karnok Csaba

Bár májustól hivatalosan elindult a strandszezon, ezt a változékony, a szokásosnál hűvösebb, esősebb időjárás nem tartja tiszteletben. Egyelőre a Szegedi Partfürdő és Kemping sem nyitott meg a vendégek előtt. A terület előkészítésével, csinosításával foglalatoskodnak a strand munkatársai: nyírják a füvet, összegyűjtik az elszáradt leveleket, és hamarosan tízezer tő egynyári virágot is kiültetnek.– Legkésőbb június 1-jén biztosan nyitunk, de ha az idő engedi, és nem csak a Grönlandról érkező vendégekre számíthatunk, reményeink szerint már korábban is – fogalmazott a strandolókhoz nem igazán kegyes időjárásra utalva Jávorszky Iván, a Partfürdőt is kezelő Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. igazgatója.Idén is üzemelni fog az ülő- és a családi medence, és egyelőre további haladékot kaptak a vízforgató beszerelésére is. Jó hír, hogy a legutóbbi vizsgálatok szerint jó a szabadstrand vizének minősége, így a szegediek továbbra is csobbanhatnak majd a nyári melegben vízimentők felügyelete mellett ingyenesen a Tiszában.

A területre kerültek kondigépek és egy szauna is, amelynek használatáért viszont fizetni kell.Mivel tavaly nem emelkedtek a belépőárak a Partfürdőn, idén minimálisan fognak, kivéve a gyerekjegyet. Jávorszky Iván elmondta, tavaly több mint 50 százalékkal emelkedett a Partfürdő nettó árbevétele, ami a fejlesztéseknek köszönhető, és főleg a felújított apartmanok kiadásából származott: júliusban és augusztusban közel 100 százalékos volt a kihasználtságuk.– Néhány fesztiváltól eltekintve alapvetően csendesebb rendezvényeket szervezünk idén is a Partfürdőre, amelyek nem zavarják a környék lakosságát, és ami remek helyszín a családi kikapcsolódásra – tette hozzá az igazgató.