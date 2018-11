Hódmezővásárhelyi "Elvarázsolt Kastély" 380 millióért eladó! - Most akár az öné is lehet

“Hódmezővásárhely, Újváros városrészen 1600 m2 telken 240 m2 kastély eladó. 19. században épült. Kialakítását úgy tervezték, hogy nagyobb rendezvények lebonyolítására is alkalmas legyen (táncterem 70 m2) Az épület homlokzata, helyi védettség alatt áll, ezért Önkormányzati hozzájárulás igényelhető. Az impozáns épületben a tulajdonos mindent jó ízléssel alakított ki és rendezet be, antik bútorokkal. A kastélyban páncélterem is kapott helyett márvány padlózattal. A fürdőszoba új, de régi hangulatot idézi. A szuterénben van a gázközponti fűtéshez a kazánház, mosókonyha, garázs (több autó befogadásra képes), amely az épületből is megközelíthető. A telken szökőkút, világító rendszer lett kiépítve.A vételár tartalmazza a teljes berendezést. Irányár: 380 Millió Ft.További információk és fotók a ház belsejéről azoldalán!