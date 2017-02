Hogyan büntetné, ha valaki játszótérre visz kutyát vagy hátrahagyja a kutyagumit? Várjuk véleményét!

Kutyakakit kerülgetnek a kisgyerekes szülők

Kutyakakit kerülgetnek a kisgyerekes szülők több szegedi játszótéren is. A harc örök: a kutyások azzal érvelnek, mindig őket bántják, aki viszont nem tart állatot, nem tudja tolerálni, ha a gazdák nem tüntetik el a végterméket az utcáról. Ráadásul ahol kicsik játszanak, kifejezetten veszélyes is az ürülék, így onnan ki is tiltanák a négylábúakat. Tegnap tudósítónk fotózta , amint a diszkrét csomagot felejtett valaki Szeged egyik forgalmas zebrája előtt, a Párizsi körút-Kossuth Lajos sugárút kereszteződésében.Hogyan büntetné azokat, akik játszótérre engedik házi kedvencüket? És azt, aki a közterületen bárhol otthagyja a kutyagumit? Netán nem tartja az egészet ilyen nagy problémának?