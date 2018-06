Hogyan vegyük rá meccsnézésre a nőket?

VB ihlette

Bemutatták Budapesten az idei Magyarország Szépe versenynek azt a húsz indulóját, akik közül 16-an a Miss World világverseny hazai döntőjében mérkőznek meg július 8-án. Kovács Kokó István műsorvezető elmondta, hogy az élő gálaműsorban négy körben négy különböző öltözékben vonulnak végig a kifutón a döntősök.



A zsűritagok és a nézők elsőként bikiniben láthatják a lányokat, majd ezt követi az úgynevezett kreatív tour, amelyet idén a labdarúgó-világbajnokság ihletett. Ezután nemzeti öltözetben, majd végül estélyi ruhában lépnek színpadra a versenyzők, utóbbi két kollekciót Bélavári Zita tervezi.

– Engem nem kell különösebben csábítani, az biztos – kezdi nevetve Tápai Szabina kézilabdázó.– Imádom a focit! Apukám fociedző volt, anyukám pedig szintén kézilabdázott, így én már kicsi gyerekként is szerettem a sportokat – mondja. A kérdésre, hogy hogyan tervezi nézni a focivébét, azt válaszolja, mivel épp családi nyaralásukra indulnak, nincsenek konkrét terveik a meccseket illetően.– Spontán alakul majd, hogy mit hogyan és hol tudunk megnézni, de egy biztos, családi körben tesszük majd – szögezi le.Azoknak, akik olyan hölgyeket szeretnének a képernyő elé csábítani, akik nem rajonganak a fociért, azt javasolja, álljanak elő kedves ötletekkel.– Ez egy „valamit valamiért" helyzet. Minden nő örül a kedvességnek, a rá irányuló figyelemnek – mondja. – Meccs előtt talán érdemes meglepni valamivel, vagy eleve olyan helyet választani a programhoz, ahová egyébként is szívesen megy a hölgy – fejezi be, és hozzáteszi, a lényeg, hogy mindenki jól járjon.