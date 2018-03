Hol szorít a praxiscipő? - Túl sok a beteg a preventív háziorvosi rendszer kiépítéséhez

Meg kell mondani az influenzának

– Ez esetben viszont meg kellene mondani például az influenzának, hogy ne egyszerre betegítsen meg mindenkit, hiszen még feleannyi páciensre sem lenne idő, mint amennyien egy vírusos időszakban megjelennek, és persze nem lehetne szó beteglátogatásról vagy sürgős házhoz hívásokról sem.

Múlt csütörtökön Szegeden jelentették be, hogy több mint 11 milliárd forintos uniós támogatás segítségével valósítják meg az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztését, amelynek részeként átalakítják a háziorvosi rendszert is.A cél, hogy az alapellátó szakemberek személyesebb kapcsolatot alakítsanak ki betegeikkel, és megerősítsék a preventív szemléletet. Azzal, hogy jobban megismerik pácienseiket, a családjukban előforduló problémákat, fel tudják mérni a környezeti és genetikai kockázatokat, és hatékony segítséget tudnak abban adni, hogyan lehet a bajt megelőzni.– Ha nem napi ötven beteget látnánk el, ez még elképzelhető is lenne. Így viszont ez megvalósíthatatlan – véleményezte az elképzelést Szilárd András, a Háziorvosok Csongrád Megyei Egyesületének elnöke, aki szerint egy ilyen rendszer maximum időpontos előjegyzés mellett lenne működtethető, ahol nagyjából fél órát szánnak egy betegre.Az egyesületi elnök hozzátette: a preventív munkát most is végzik – amikor arra van idő, és a beteg is fogékony rá.

Praxisközösségek

Modell és finanszírozás

– Sajnos a tapasztalatok szerint a páciensek jelentős részének hiába mondunk bármit, nem fogadják meg a tanácsainkat.A módszertani fejlesztés részeként praxisközösségeket is létrehoznának, hogy a megnövekedett feladatmennyiséget ne egyedül kelljen ellátniuk a háziorvosoknak. Ezekben egészségügyi szakdolgozók is segítenék a munkájukat.Ezzel kapcsolatosan Szilárd András megjegyezte: ez is csak bizonyos helyeken valósítható meg – például ideális lehet kisebb falvakban, ahol egyébként is kevés a szakember.– A rendelők többségében viszont sem szakmai, sem infrastrukturális háttér nem adott ehhez a rendszerhez. A legtöbb intézményben például nincs hely újabb szobák kialakítására, ahol a szakdolgozók kapnának helyet. Emellett pedig azt gondolom, egy praxisközösség, ahol az orvosok egymás betegeit is ellátják, pont az ellen a törekvés ellen hat, hogy jobban megismerjék a pácienseket. Egyébként ilyen modell, amelyet felvázoltak, már létezik például Angliában – ott viszont a finanszírozás kicsit más, mint amivel a magyar háziorvosok dolgoznak.