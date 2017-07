Hol van az emberség? - Olvasóinkat megosztja a beteg gyerekével utazó édesanyát lezavaró villamosvezető

Rengeteg komment érkezett cikkünkre, amelyben megírtuk: az SZKT ügyvezető igazgatója amellett, hogy nyilvánosan bocsánatot kért, közös megegyezéssel munkaviszonyát is megszüntette annak a villamosvezetőnek, aki egy sérült gyerekkel utazó édesanyát leszállított a járműről, mert a fiú hangoskodott. Az alábbiakban a véleményekből szemezgetünk.



Papp Orsolya: – Hatalmas respect (elismerés – a szerk.) az ügyvezető igazgatónak. Végre egy helyes, felelős döntés. Hátha ez az eset preventív jellegű lesz a tahóskodni szerető buszsofőröknek. Tisztelet a kevés kivételnek, akik normálisak.



Sebők Nóra: – Az nem számít, hogy a többi utast meg a sérült gyerek zavarta? Megint csak kivételezés. Elég lett volna egy fegyelmi. A sofőrnek amúgy csöndben kellett volna maradnia.



Rózsa Ágnes: – A háborgó utasokat kellett volna letessékelni: hogyha nem tetszik, menjenek a következővel. Nekik sokkal kevesebb nyűg lett volna leszállni. Hol van az emberség? Hát micsoda világban élük? Az a sok egészséges – legalábbis testileg, mert az agyukkal igencsak gond van – utas is kerülhet még olyan helyzetbe, hogy magatehetetlen, sérült, beteg lesz, akár önmaga, akár a hozzátartozója. Úgyhogy csak óvatosan, „kedves" utasok!



Korom István: – Szerintem inkább példát akartak statuálni. Ki lehetett rúgni a vezetőt, de most lett egy plusz munkanélküli, a gyermek pedig sérült marad ezután is. Folyamatosan keresik a villamosvezetőket, mert alig felel meg valaki, ráadásul a jelöltek képzése-betanítása milliókba kerül. Nem hiszem, hogy ne lehetett volna például munkapszichológushoz elküldeni pár alkalommal. Nehéz egy értelmileg súlyosan sérült emberrel élni-közlekedni-foglalkozni, és talán van olyan helyzet, amikor tényleg nem kellene járműre szállniuk…



Székely László: – Ha emiatt rúgták csak ki, akkor saját magát is tökön rúgta az SZKT, ugyanis az utazási feltételek között ott áll ez is feketén-fehéren: „Az utazásból kizárható, aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van." Egy villamosvezetőtől nem várható el, hogy több tucat utassal a háta mögött azon kezdjen el lamentálni, hogy aki az utastérben óbégat, az miért teszi. Az ő dolga az, hogy a menetrendet tartsa, és hogy az utasok biztonságát garantálja, illetve hogy betartassa az utazási feltételeket. Ezek szerint ha valaki például nem tudja a székletét tartani, és összeszarja a villamost, akkor az is utazhat, mondván: nem tehet róla?



Peták Mónika: – A panaszkodó utasoknak üzenem: kívánom, hogy ez legyen a legnagyobb problémájuk az életben. El sem tudnák képzelni, milyen nehéz lehet az anyukának. Szégyelljék magukat! Emberségből megbuktak.



Igaz Erzsébet: – Ez egy patthelyzet. A fogyatékkal élő kisgyermeket nevelő szülőnek is joga van a gyermeke betegsége miatt az ingyenes utazáshoz, de a többi utasnak is joga van egy nyugodt utazáshoz. A villamosvezetőnek is joga van ahhoz, hogy nyugodt körülmények között vezessen. Erre nincs megfelelő megoldás. Mielőtt bárki megkövezne, közlöm, hogy 29 éves autista fiam van, akivel nem veszek részt a tömegközlekedésben, a fenti okokra tekintettel.



Balog Róbert: – Igazából itt a sofőr szívta meg azok helyett, akik panaszkodtak neki, hogy zavarja őket a gyerek. És azok az emberek továbbra is tömegközlekednek, és lehet, hogy újra belekevernek egy másik sofőrt egy ilyen helyzetbe. Sajnálatos az anyuka esete, de akik sunyin szóltak, azokat is le kellene tiltani a tömegközlekedésről.