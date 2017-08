Holnap hazahozzák Vanesszát

– Felkerült az i-re a pont – mesélte immár boldogan Burkus Sándor lapunknak tegnap a legújabb fejleményeket. Lánya 3 hete fekszik kómában Bulgáriában egy kórházban, azonban úgy tűnik, holnap hazaszállítják. – A konzul úr kedden tárgyalt a kórházigazgatóval és a helyettesével, akik azt mondták, kiadják Vanesszát, és megküldenek minden dokumentumot, ami a szállításához szükséges. Csütörtök délelőtt pedig elindul érte a repülőgép, ami hazahozza Szegedre, az SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézményébe, amely már korábban jelezte: kész fogadni őt, és ott megfelelő színvonalú ellátást is kapna – mesélte az édesapa. A szegedi repülőtérről a klinikáig speciális mentőautó szállítja majd a súlyosan sérült lányt.



A szülők valószínűleg csak egy nappal később tudnak majd Vanessza után utazni. – Amikor kijöttünk, az idegállapotom miatt nem én vezettem, kihoztak bennünket autóval. Visszafele tehát még szervezni kell az utat. Mivel Burgaszból hetente csak egyszer van repülőjárat Budapestre, vagy Szofiába megyünk, és onnan jövünk haza, vagy kijön értünk ismét valaki. Az biztos, hogy csak azt követően indulunk el, hogy Vanessza gépe felszállt.



A család ügyében az elmúlt napokban példaértékű összefogás indult: a Facebookon is alakult már csoport a megsegítésükre, amelyen keresztül a család számlaszámára lehet adakozni, de a szerkesztőségünkhöz érkező felajánlásokat, számlaszámkéréseket is mind továbbítjuk. – Fogalmam sincs, mennyni pénzt küldtek eddig nekünk, mert minden energiánkat Vanessza hazaszállítására fordítottuk, nem néztem rá a számlámra. A Facebookot sem követem, de tudom, hogy rengetegen segítettek. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, és ha hazaértünk, valamilyen formában megköszönöm majd mindenkinek. Rengeteg erőt és energiát adott ez nekünk az elmúlt napokban.