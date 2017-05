Holttestet keresnek, de nem találnak a rendőrök: második napja kutatnak az Állomás utcánál

Friss! Csütörtök reggel a helyszínre érkező kollégánk azt látta, hogy még mindig le van zárva az Állomás utca, de csak egy rendőrautó áll ott. A töltés irányából látni, hogy a markoló már nincs kinn és a helyszín jelenleg elhagyatottnak tűnik. A rendőrségtől azt az információt kaptuk, hogy hamarosan tájékoztatást adnak az ügy részleteiről.

Arra a kérdésre nem kaptunk választ, hogy a rendőri kísérettel az állomásra kivezetett férfi egy saját maga vagy egy mások által elkövetett emberöléssel kapcsolatban tett-e bejelentést. Ha azonban szándékosan állított valótlanságot, és a nyomozók semmit nem találnak az érintett területen, az kimeríti a hatóság félrevezetését, ami miatt két évig terjedő szabadságvesztés jár."Egy bejelentés valódiságtartalmát ellenőrizté a rendőrö a tiszai útállomáson, amelynek során holttestet nem találtak. Az ügyben az elkövetkező napokban a rendőrség további nyomozási cselekményeket fog végrehajtani" - tudtuk meg a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól.- A vasútállomáshoz közel eső kiserdőben egymástól több száz méterre feszítettek ki rendőrségi szalagot.A helyszínen volt Zélity László szegedi rendőrkapitány is, aki újságírói kérdésre azt mondta, hogy egyelőre nem mondhatnak semmit az Állomás utcában zajló eseményről, mert – ahogy fogalmazott –, nem is biztos, hogy igaz, mindaz, amiről a környékbeliek beszélnek. A rendőrség cáfolta, hogy a területen holttesteket találtak volna.- Egy markolót láttunk dolgozni az erdő töltés felé eső oldalán. Egy arra bicikliző helybéli elmondta, már elindult a találgatás a közelben lakók között, hogy a rendőrök lehet, hogy egy tatabányaihoz hasonló esettel állnak szemben.Több rendőrautó vonult ki szerda kora délután a Nagyállomás környékére, az Állomás utcába. Úgy tudjuk, az erdős területen vizsgálódnak.A környéken lakóktól megtudtuk, hogy délután fél 1 körül legalább egy tucat rendőrautó érkezett a környékre, egyesek egy bilincsben kihozott férfiról is beszámoltak. Utána rendőrkutyák lepték el a területet, ahol még most is folyik a keresés.Az üggyel kapcsolatban a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől azt a választ kaptuk, hogy "a rendőrség büntetőeljárásban nyomozási cselekményt hajt végre."