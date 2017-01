Hómarót kaptak a szegedi iskolák

Árukereső



Az interneten 24 ezertől 990 ezer forintig találtunk hómarót az árukereső portálon. Úgy tudjuk, az iskolák 230 ezer forintos hómaróval tehetik szabaddá a járdát. Ipari porszívót 14 ezertől 4,5 millió forintosig találtunk. Vélhetően nem a 4,5 milliós, robusztus ipari porszívót kapták az iskolák, amit porrobbanásra fejlesztettek ki, hanem egy olyan 50-70 ezer forintba kerülő, erős szívóteljesítményű gépet, ami kíméletlenül távolítja el a legmakacsabb szennyeződéseket is. Úgy tudjuk, tavasszal sövénynyírót is kapnak az iskolák.

– Használták már a hómarót?– Igen, egy picit odébb toltuk.A fenti párbeszéd az újságíró és egy szigorúan névtelenül nyilatkozó iskolai dolgozó között zajlott. Hírét vettük, hogy a szegedi és Szeged környéki iskolák hómarókat és ipari porszívókat kaptak az év elején. Lapunk úgy értesült, hogy erről nem kérdezték meg az iskolákat, és senki nem kérte az eszközöket, csak szóltak nekik, hogy akkor holnap vinnék a hómarót meg az ipari porszívót. És vitték. Azt nem sikerült megtudnunk, hogy ki kezeli a hómarót, az a tanár, akinek éppen lyukasórája van, vagy a gondnok.Január elseje óta a KLIK-es iskoláknak már nemcsak fenntartója, de üzemeltetője is az állam. És a tankerületek érzik a feladat súlyát, jó gazdái akarnak lenni az intézményeknek. Úgy tudjuk, hogy a hómarókat és porszívókat az iskolák állták a költségvetésükből. Olyan ez, mint amikor te költöd el a gyereked zsebpénzét, mert te tudod, hogy mi kell neki – magyarázta egy névtelenül nyilatkozó forrásunk.Megkérdeztük Plesovszkiné Ujfaluczki Judittól, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatójától, hogy kapott-e minden iskola a tankerületben hómarót és ipari porszívót, mint ahogy arra is kíváncsiak voltunk, mennyibe kerültek az eszközök, és ki kezeli azokat.„A Szegedi Tankerületi Központ 2017. január 1-től 41 intézmény esetében a fenntartói feladatok mellett a működtetői feladatokat is ellátja" – írta az igazgató. Így folytatta levelét Plesovszkiné Ujfaluczki Judit: „A feladat ellátására a központ az intézményvezetőkkel összehangoltan és tervezett módon készült, hogy a működtetést hatékonyan és racionálisan meg tudja szervezni. Az előkészítő munka során felmérésre kerültek az intézményeknél a működtetéssel összefüggésben az épületek és a hozzájuk tartozó külső körletek. Az épületek takarítására, karbantartására és a külső körletek rendben tartására eszközök és gépek beszerzése megtörtént minden intézmény számára, ennek megfelelően azok rendelkezésre állnak. A speciális berendezések üzembe helyezése a dolgozók képzésével egy időben megtörtént".