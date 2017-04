Homokháti sorsok képekben - tanyavilágról mesél Németh György fotókiállítása

Akármennyire közhelyes az a mondat, hogy egy kép többet mond minden szónál, mégis ez jut eszünkbe Németh György fotóművész, fotóriporter kiállítását végignézve. A dél-alföldi tanyák, a Homokhát embereinek sorsáról, életéről beszélnek a hétfő este megnyitott tárlat fotói a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalának átriumában. Bátyi Zoltán újságíró, író elevenítette fel azokat az időket, amikor együtt dolgoztak Németh Györggyel, aki a „gyárilag beépített intelligenciájának" köszönhetően a legegyszerűbb tudósítás esetében is elkerülte a közhelyes megoldásokat – belopta a művészetet a képeibe.A juhászok, tanyasi emberek mindennapjairól, öröméről, fájdalmáról szavak nélkül is mesél a kiállítás azoknak, akik nemcsak nézik, hanem látják is a képeket. A megnyitón Garamvölgyi Anett népzenész, kobozművész játéka vitte közelebb a hallgatókat az alkotásokhoz.Az Egyetemi Tavasz rendezvénysorozatának részeként megnyitott tárlat május 5-éig látható ingyenesen a Dugonics téren.Fotó: Frank Yvette