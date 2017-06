Hónapok óta őrizetlen volt a kisteleki szálló, kirámolhatták a szellemkastélyt

Információink szerint a Kisteleken folyamatban levő napelemes beruházásokat végzők tehettek feljelentést a rend-őrségen, mert a betörők elsőként náluk járhattak. Úgy tudjuk, hogy a nyomozás során feltételezhetően a szellemkastélyként elhíresült szállodából eltulajdonított tárgyakat is találtak. A különös az, hogy a 800 millió forintos uniós beruházás beragadt, félkész állapotban, üresen és őrizetlenül tátong Kistelek szélén, a forgalmas utaktól távol. A befuccsolt cég még arra sem vette a fáradságot, hogy őrizze a már megvásárolt, de még nem beépített szerelvényeket. Most bottal üthetik ezeknek is a nyomát. Hivatalos tájékoztatást egyelőre nem ad ki az ügyről a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Azt a választ kaptuk, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel nem áll módjukban kérdéseinket megválaszolni.