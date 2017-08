Hónapokon át szervizelték Mihály tévéjét, újat nem kap

– Azt mondták, most már 100 százalék, hogy jó lesz, de én jeleztem, hogy nem veszem át – mondta, hozzátéve, kérték, vegyenek fel erről közösen egy jegyzőkönyvet. Olvasónk erre nem hajlandó, és ügyvédhez fordult.

Tavaly májusban vett egy 82 centiméteres képátlójú tévét az Euronics üzletben a szegedi Búza Mihály. – Fél év után kezdődtek a bajok. Elfelejtette a teletextet, három hétig javításon volt a készülék Budapesten, aztán egy ideig működött, majd megint elromlott.Újra javították, aztán ismét rossz lett – sorolja kálváriáját olvasónk. Közel öt hónapon át nem működött rendesen, vagy a szervizben volt. Többször is kérte a tévé cseréjét, eredménytelenül. Egy szerelőt megkérdezve úgy véli, a készülék szoftverhibás.A negyedik szervizre július 21-én adta be, a készülék augusztus 14-én érkezett vissza a Budapestről. Telefonon értesítették is, hogy átveheti.– Tájékoztatjuk, hogy a Vöröskő Kft. csupán értékesíti a készüléket, a műszaki bevizsgálást és a kijavítást a tévé gyártója által üzemeltetett szakszerviz végzi el – írta az üggyel kapcsolatos kérdésünkre az Euronics.

Ő is megnyugtatta Búza Mihályt, hogy a jótállási idő meghosszabbodik, ugyanakkor a négy javítás és a tévé közel félévi használhatatlansága miatt érthetőnek tartja a csereigényt.

Hangsúlyozták, ameddig a szerviz nem állítja ki a csereutalványt, nem áll módjukban cserélni a készüléket.Kiderült, ha a szakszerviz nem tudja a televíziót megjavítani, mert az nem lehetséges, vagy gazdaságtalan lenne, akkor csereigazolást állít ki, amelyet üzletükben levásárolhat olvasónk.– A javítást végző szerviz szakvéleményét nem áll módunkban felülbírálni, ugyanakkor természetesen a jótállás a szervizben töltött idővel automatikusan meghosszabbodik – hangsúlyozta a cég.– Javasolom, hogy az olvasó forduljon a megyei békéltető testülethez. Honlapunkon tájékoztatást kap arról, milyen dokumentumokat kell csatolnia másolatban ahhoz, hogy érdemben eljárhassunk az ügyében – mondta megkeresésünkre Horváth Károly, a testület elnöke.– Amennyiben az eladó a cserére nem hajlandó, a fogyasztó kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta – mondta Horváth Károly.Hangsúlyozta, az elállás a szerződést egyoldalúan megszünteti, tehát nem szükséges, hogy azt a másik fél elfogadja. Ilyenkor a szerződés a megkötés időpontjára visszamenően szűnik meg, ez azt jelenti, hogy a már teljesített szolgáltatásokat, például kapott dolgot, pénzt vissza kell adni.