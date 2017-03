Hörcsögtechnikával nyert Krisztián, de ebédelni már nem akart

Doktor Zoltán fúrta-faragta a gyümölcsöket és zöldségeket, a kicsik óriás építőkockákkal birkóztak, a többiek ugrálóváraztak a szegedi Mars téri piac szombati tavaszköszöntő napján. Zajos sikert aratott a fánk- és lángosevő verseny, amibe ét- ét fiú és egy-egy lány nevezett be. A barackos fánkot legügyesebben Bodicsi Barna gyömöszölte magába.A tejfölös lángosokat a gyerekek ülönféle taktikával üzdötté le a biztató özönség gyűrűjében. Volt, aki a többieket figyelve ügyeskedett, összemaszatolva magát, más fontolva harapdálva harapdált a cél felé. A döntő a ét fiú özött dőlt el. A bajnok Márki Krisztián Gábor lett. Ő előbb hörcsögtechnikával termelte be a falatokat, utána foglalkozott csak a tészta lenyelésével.- Finom volt. Szeretem a lángost, havonta legalább egyszer eszem, Anya is süt otthon - nyilatkozta Krisztián. De csak miután megtörölközött, üdítővel leöblítette a teljesítményét, és átvette a szervező ajándé át, egy faragott zöldségcsokrot. A győztes pihegve azt is elárulta, hogy negyedikes a Tabán általános iskolában. Arra a érdésünkre már csak nevetett, hogy mit eszik ebédre: "nem fér be semmi!"