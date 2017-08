Horgász is került a töltött káposztába

Mórahalmi siker

– Én vagyok benne a horgász, az meg a káposzta – magyarázta Asztalos Ferenc, a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület főszakácsa, aki a káposzta horgász módra nevet adta főztjének. Szombaton a röszkei sportpályát 23. alkalommal népesítették be az indulók a nemzetközi töltöttkáposzta-főző versenyen. Idén 27 csapat vállalta a megmérettetést. A horgászok a 200 adag káposzta mellé 50 kiló keszeget és kárászt ropogtattak el barátaikkal főzés közben.A zsűri – Frank Zsolt mesterszakács, Csányi László, Mórahalom alpolgármestere és Fülöp Pál röszkei önkormányzati képviselő – már főzés közben szigorú tekintettel követte figyelemmel a főzéstechnológiai folyamatokat és a különlegességeket. A sült hal láttán Frank Zsolt, Frank Sándor mesterszakás, csárdagazda fia néhány percre ott ragadt, mint mondta, neki ez a hazai pálya.Nem aprózta el a munkát a Röszkei Gazdaasszonyok csapata: négy üstben, 55 kiló húsból 935 káposzta főtt, amit péntek reggeltől péntek estig göngyöltek. Vezetőjük, Vass Róbertné Zsanett elárulta, szalonnabőr is került az ételbe, ami sűríti a szaftot, a csöves csont pedig jó ízt ad neki. Nem csoda, hogy ennyi étellel készültek a gazdaasszonyok, ők lakatták jól a lovasokat és a gazdakör tagjait.A legjobb hangulat idén is a Pancser csapatnál volt, akik egy vicces installáció – egy vécébe hányó bábu – mellé egy felfújható gumimedencét is felállítottak a gyerekek legnagyobb örömére.A mórahalmi csapat, a Napfény Nyugdíjasklub egyik tagja, Puskásné Tóth Margit saját maga által sózott és füstölt csülköt is főzött, ezzel ízesítve a töltött káposztát. A duplán töltött káposzta fantázianevű étel titkára is gyorsan fényt derítettünk, a csapat főszakácsa László László volt, akit mindenki csak dupla Lacinak ismer, innen az elnevezés.A XXIII. Nemzetközi Töltöttkáposzta-főző Verseny harmadik helyezettje a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület főztje lett, második helyen a Magyarkanizsai Gasztroklub, a dobogó legfelső fokán pedig a mórahalmi Napfény Nyugdíjasklub végzett.A legimpozánsabb megjelenésű töltött káposztáért járó díjat Rácz László amatőr királyi szakács, a szatymazi Fakanál klub atyja nyerte, a legtradicionálisabb káposztáért járó különdíjat pedig a Röszkei Gazdaasszonyok vihették haza.