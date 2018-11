Horroralbérlet Szegeden: válogatott módszerekkel kínozták és zaklatták lakótársukat, most sok évre börtönbe mennek

A bíróság társtettesként, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, a sértett sanyargatásával, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint testi sértés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a vádlottakat. A bűncselekmények idején még fiatalkorú lány, az elsőrendű vádlott három év szabadságvesztést kapott, bátyát és barátnőjüket hét év börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság. A testvérpár a bűncselekményekben szintén résztvevő anyját - akit kiskorú veszélyeztetésében is bűnösnek mondott ki a bíróság - négy évre ítélték. A bíróság az ügyet zárt tárgyaláson tárgyalta. Válogatott kegyetlenséggel kínzott egy huszonéves fiatalembert egy 17 éves lány és két 21 éves fiatal Szegeden , a Csorba utca egyik tízemeletes panelházának első emeletén - írtuk 2016 novemberében. Az áldozattal 2016 szeptembere óta éltek együtt egy Csorba utcai albérletben , ahol személyi szabadságától többször megfosztották: amikor elmentek otthonról, a mentális betegségben szenvedő férfit bezárták, aki így nem tudott kimenni a lakásból. Később dolgozni elmehetett, de november 13-a és november 24-e között egyáltalán nem engedték ki a lakásból. Felülést és fekvőtámaszt végeztettek vele, s amikor erre nem volt hajlandó, fakanállal, üveggel, bottal, illetve ököllel verték, valamint megölésével fenyegették meg. Megparancsolták, hogy az ágyba tálcán ennivalót és vizet vigyen nekik, amikor a férfi erre nem volt hajlandó, egy késsel vállon szúrták, és nemiségében is megalázták. Arra is kényszerítették a vérző albérlőt, hogy a saját vérével átitatott papírt egyen, mialatt tovább verték. Végül a férfinak saját vizeletéből és ürülékéből is ennie kellett, amit csak többszöri bántalmazás után tett meg. Előfordult, hogy cigarettacsikket kellett ennie. Hátát a 17 éves nő több helyen öngyújtóval megégette, és égő csikket nyomott el rajta. bántalmazások hatására a sértett 8 napon belül gyógyuló szúrt és égési sérüléseket szenvedett el az arcán, az egész teste felületén, a nemi szervén, de a bántalmazások módja, azok elhúzódó tartama ennél súlyosabb sérülések okozására is alkalmas volt.