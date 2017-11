Horrorrajongók vérére várnak a vérbutikban - Walking Dead kedvelők előnyben - galéria

Hogy ez mit jelent? Az itthon is nagy sikerrel futó The Walking Dead sorozathoz kapcsolódó relikviákat szerezhetnek meg a horrorszéria rajongói – amellett, hogy a betegeken, baleseti sérülteken is segítenek.Ehhez először is kérni kell a standon egy úgynevezett menetlevelet, amelyben a pontokat gyűjthetjük. 10 pont jár a blood store-nál történő fotókészítésért, 30 a tematikus kvíz kitöltéséért, de a legtöbbet, 50 pontot a sorozat rajongóinak véréért adják. Utána pedig a megszerezett pontok beváltásával válogathatunk az élőholtas iPhone-tokok, felespoharak, kulcstartók, tornazsákok, pólók, sapkák, termoszok és egyéb relikviák között.Tegnap fotózásra és kvízkitöltésre lehetett jelentkezni, ma viszont 13 és 18 óra között az 50 pontot érő véradáson is részt lehet venni – ha viszünk személyi igazolványt, lakcím- és tajkártyát.Az idén ősszel 13 állomásból álló The Walking Dead véradásokon Budapesten gyűlt össze a legtöbb – 74 liter – vér, de a szervezők szeretnék, ha az utolsó, szegedi állomáson ez a rekord is megdőlne. A tavalyi élőholtas véradáson 1268-an összesen 415 liter vért adtak az országban.