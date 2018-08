Hőségben versenyeztek a dorozsmai parasztok - galéria

A rekkenő hőség ellenére több csapat is rajthoz állt, volt olyan is, amelyikek csak lány tagjai voltak. A szervező Dorozsmai Tyúkegylet nem volt híján az ötleteknek. A versenyzőknek például egymást kellett tolniuk egy talicskában, szalmabálákat kerülgetve, úgy, hogy a tolónak be volt kötve a szeme. De volt műtehénfejés is, és tojásokat is kellett felverniük az izzadó versenyzőknek. Az, hogy ki nyerte a megmérettetést nem derült ki amíg ott voltunk, de bízunk benne, hogy mindenki túlélte a játéksorozatot, amit minden bizonnyal jövőre is megrendeznek.