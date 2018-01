Hősképzést indítottak a mentők: bárki részt vehet egy ingyenes újraélesztő oktatáson

– Ha valakinek leáll a légzése és keringése, a körülötte lévők pedig csak várják a mentők kiérkezését, az illetőnek 6 százalék az esélye arra, hogy sikeresen újraélesztik, 3-5 perc után ugyanis elindul az idegrendszer károsodása. Ha viszont valaki azonnal elkezdi mesterségesen pótolni ezeket, ez az arány akár 50 százalék fölé is javulhat

– Egyre többször van szükség arra, hogy valaki ismerje az újraélesztés alapelveit – magyarázta a 71 éves Vincze István, ő miért jött el a szegedi tanfolyamra. – Én is feküdtem már a földön, a párom élesztett újra. Azt gondoltam, nekem is illik ezt megtanulnom.

Hősképző oktatást indított az Országos Mentőszolgálat. Minden hónap utolsó hétfőjén megnyitják a mentőállomások kapuit a nagyközönség számára, és bárki részt vehet egy ingyenes újraélesztő oktatáson. Az első foglalkozást tegnap tartották Szegeden, ahol hamar kiderült: kevesebb mint fél óra alatt bárkiből hős lehet, ennyi idő alatt ugyanis el lehet sajátítani azt a tudást, mellyel megmenthető egy ember élete.– mondta el Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársa.Hozzátette: ahhoz, hogy valaki segítsen, nem feltétlenül kell tudnia újraéleszteni, hiszen a mentők telefonon is tudják diktálni, mit kell tenni ilyen helyzetben. A tapasztalat azonban az, hogy az ismeretlentől tartva sokan nem mernek nekikezdeni. A tanfolyam tehát abban is segít, hogy tantermi körülmények között találkozzanak ilyen helyzettel, így élesben az már nem lesz újdonság.– Én már többször voltam ilyen oktatáson, de azt gondolom, mindig lehet újat tanulni, és persze nem árt a gyakorlás sem – mondta a 19 éves Balázs, a tanfolyam egyik résztvevője.A mindössze 10 perces elméleti képzés után műanyag bábukon próbálhatták ki a résztvevők, hogyan kell helyesen lélegeztetni, illetve a keringést fenntartani. Harminc nyomás, két befújás – már amennyiben a beteg nem lélegzik és nincs magánál – gyakorlatilag ennyi az összes tudnivaló. Aztán Pista bácsi esetében az is kiderült, hogy még a lélegeztetés is elhagyható. Ő dereka miatt nem bírt odahajolni a bábuhoz, de van olyan is, aki nem szívesen teszi a száját egy idegen szájához vagy orrához. Az idős urat megnyugtatták: ha csak a mellkasnyomást alkalmazza, azzal is sokat segít. Fél óra után az idős férfi már mosolyogva mondta: nem olyan nehéz dolog ez. – Ha szükség lenne rá, szerintem élesben is nekikezdenék.Hasonló tanfolyamot minden hónap utolsó hétfőjén tartanak a szegedi mentőállomáson, délután 3 és 5 óra között.