Hősökké válhatnak a Csongrád megyei fiatalok is

– A képzések és az önkéntes tevékenységek a megyeszékhelyen valósulnak meg. A projektben részt vevő helyi önkénteseknek, illetve a környező településekről érkezőknek a helyi és helyközi utazások költségét az Országos Mentőszolgálat megtéríti. A szeptember első hetében induló program jelentkezési határideje szeptember 3. Terveink szerint a programot jövőre is folytatjuk

Legyél hős! Aki önként csatlakozik a mentőkhöz, hasznosan töltheti az idejét, és ápolói képzést kap. Illusztráció: Frank Yvette

Az OMSZ a Magyar Vöröskereszttel együttműködve, az Emberi Erőforrások Minisztériumának pártfogolásával önkéntes programot indított Legyél hős! néven, mintegy 5 milliárd forint pályázati támogatással.A kezdeményezés kifejezetten a vidéki Magyarországra koncentrál. Csongrád megyében is toborozzák a fiatalokat. Kérdésünkre Várnagy Gyula, az Országos Mentőszolgálat Főigazgatóságának vezető projektmenedzsere elmondta, a jelentkezők a megyében Szegeden kapcsolódhatnak be a programba.– emeli ki.Megtudtuk, az önkéntes munkát heti 20 órában kell végezniük a diákoknak, miközben mentőápolói képzést kapnak, ingyenes nyelvtanfolyamban részesülnek, sőt, a jogosítvány megszerzéséhez szükséges ismereteket is megszerzik. A program lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy az előttük álló fél vagy akár egy évet hasznosan, tartalmasan töltsék.Az érdeklődők a részleteket aoldalon találják meg, jelentkezni elektronikusan lehet aoldalról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével.