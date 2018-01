Hova ˝szállt˝ a Fecske? Erről írtunk épp 50 éve

Épp ötven éve, 1968. január 18-án Hova „szállt" a Fecske? címmel jelent meg a Délmagyarországban az alábbi írás.„Sehova. Egyszerűen nincs. A dohányboltokban, üzletekben még a pult alól sem tudnak egyetlen csomagot sem elővenni. Egyesek már-már azt rebesgetik, hogy bizonyára azért nem lehet Fecske cigarettát kapni, mert feljebb megy az ára, s emiatt tartják vissza.– Erről szó sincs – mondotta Tóth Lajosné, a dohányipari elosztó szegedi vezetője. – Szállítási akadály miatt késik a közkedvelt Fecske. Egymillió darab már kint van az állomáson, s várunk egy újabb szállítmányt is. A dohányboltok a múlt héten kaptak Fecskét, a napokban a földművesszövetkezet üzleteibe szállítunk és a szegedi dohányboltokba.

Szűkében leszünk azonban a Fecskének továbbra is, mert a dohányosok ezt szívják leginkább. A népszerűség sorrendjében második a Symphonia. Ha nincs semmi fennakadás, havonta hány Fecskét szívnak el a szegediek?– Általában 6 milliót – válaszolta az elosztó vezetője –, de gondolom, hogy most 7 millió darabot is könnyen el tudnánk adni. A Fecske szállítása november óta akadozik. Valószínűleg nincs megfelelő készlete belőle az egri dohánygyárnak.Hogy a magyarázat ennyire „nesze semmi, fogd meg jól" – erről nem a szegedi dohányelosztó tehet. Úgy látszik, hiába volt a megannyi ígérgetés, a Magyar Dohányipar még mindig képtelen megbirkózni az igényekkel."