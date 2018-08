Hozzáértés és szeretet teszi a jó kenyeret: az otthon sütött és a gyári változatnak is megvan a maga szépsége

Kíváncsiságtól a terápiáig

Ahol öt perc alatt egy mázsa tésztát dagasztanak

Bagi Károly kenyere. Ő is használ kovászt.

A gyári technológia csodái

Sok a pékség, változatos a kínálat – a magyarok igazi kenyere azonban sokak szerint ma már otthon készül. A Facebookon közzétett felhívásunkra több mint húszan mondták el, hogyan sütötték az elsőt, gépben vagy „ezeréves Karancs gázsütőben". Katkó Krisztina, az egyetlen saját kenyeret kínáló szegedi étterem vezetője az Akik elmentek péknek című könyvet említette, amely szerint ez az a szakma, amelynek színvonalát az outsiderek emelik, napjainkban is.Miért vág bele valaki otthon a kenyérsütésbe? „Sokkal finomabb, tovább friss marad, nagy élmény, és nincs benne kamuanyag" – foglalta össze Kutasi Heléna. „...Csak szerettem volna kipróbálni, mert ezt már nem tudtam az anyukámtól megtanulni..." – így Edit. „Mi gluténérzékenység miatt kezdtünk el itthon, kemencében sütni. Az elején ágyúgolyó keménységű lett másnapra, de most már ehető" – írta Landler Ibolya. „...50. születésnapomra elhatároztam, kemencés kovászos kenyérrel indítom útnak a vendégeim, anyukám iránti tiszteletből, mert amikor születtem, reggel bedagasztotta a kenyeret, de utána soha többet nem sütött" – osztott meg egy családi legendát Hatvani Mária.Rójáné Oláh Erika makói középiskolai tanár vaslábosban süti a kenyeret, ami egy hétig elég, nem penészedik, a család szereti a pazar illatot, amikor sül. Erikának először Tóthné Libor Mária segített. Marika az egyik legismertebb magyar gasztroblogger, Limara péksége nevű oldala, sikeres könyvei révén. – Tizenkét éve sütök, azóta nem vettem boltban kenyeret itthonra – mondta Marika. – Eleinte csak a sütés öröme hajtott, aztán már az a tudat is, hogy egészségesebb, adalékoktól mentes, és sokkal finomabb kenyereket sütök itthon. Ez terápia is: a kézzel dagasztás megnyugtat, ahogy a tészta életre kel a kezem alatt, a mai napig elvarázsol. A kisült kenyér illata, beszéde pedig minden fáradságot megér. Örülök, hogy sok embert „megfertőztem" a szenvedélyemmel.Augusztus 20-a a profi pékeknél is a kenyér ünnepe: a Szegedi Sütödék Kft.-nél erre a napra közel 20 százalékkal több megrendelést kapnak, mint máskor. Pedig egyébként sem dolgoznak keveset: egy nyolcórás műszakban több mint négyezer darab pékáru készül el. Kíváncsiak voltunk, hogyan lesz a lisztből ropogós kenyér a nagyüzemben, a cég technológusa pedig végig is vezetett bennünket a gyárban.– A kovászt már este elkészítik, hogy reggelre használható legyen – mesélte Czakó Gabriella. – A reggeli műszak első dolgozója, a dagasztó hajnali 4 órára érkezik, hogy 5 órára már be is érjen a tészta. Persze nem neki kell kézzel gyúrnia: a gép 5 perc alatt bedagaszt egy mázsa tésztát. A kész kenyéralapot egy gép önti ki az asztalra, amelyből a feladók 1,15 kilós darabokat szaggatnak. Azt egy gép cipó alakúra gömbölyíti, amit aztán kenyérré már könnyű formázni.Czakó Gabriella elárulta: a házi kenyerek azért nem tudnak olyan könnyűek lenni, mert otthoni körülmények között nehéz ilyen alaposan bedagasztani a tésztát. Fa szakajtója – amiben szép formájúra tud kelni a tészta – is viszonylag keveseknek van otthon, a kelesztőkamrában lévő körülményeket pedig lehetetlen otthon reprodukálni. A Szegedi Sütödéknél 30 fokos, 96 százalékos páratartalmú helyiségben pihentetik a megformázott kenyereket 30-40 percig.A szakember elárulta, minél magasabb hőfokon sül a kenyér, annál vékonyabb héj képződik rajta. A sütödében a kemence, amelyben egy mozgó szalag viszi egyik végéből a másikba a tésztát, a végén pedig már a kész termék jön ki, akár 240 fokos is lehet. Erre szintén nem sok otthoni sütő képes. A fényes és repedezett héj viszont nem nagy ördöngösség: csupán annyi a titka, hogy a forró, kész kenyér hideg vízpermetet kapjon.Sokan azt vallják, azért sütnek inkább otthon kenyeret, mert abba biztosan nem kerül adalékanyag. Czakó Gabriella elárulta, ezektől sem kell félni, hiszen 75 kilónyi lisztben 0,5 százaléknyi keverék van, amelynek egy része ráadásul só, illetve aszkorbinsav – azaz C-vitamin.