HSZI: valamennyi hallgató rendben megkapja az ösztöndíját Szegeden

A Szegedi Tudományegyetem valamennyi hallgatója rendben megkapja júliusban esedékes ösztöndíját.A hallgatói ösztöndíjak számfejtését – a szabályzatok alapján – minden hónap tizedik napjáig kell elvégezni, ez 2017 júliusában is rendben megtörtént, ám az ösztöndíjak utalását – egy adminisztrációs hiba miatt – csak július 11-én indították el az Egyetem bankszámlájáról. Az ösztöndíjak így július 12-én, szerdán megérkeznek az érintett hallgatók számlájára.Az egyetemi szabályzat alapján a végzett hallgatók utolsó ösztöndíjának számfejtése akkor történhet meg, ha a diplomaszerzéshez szükséges valamennyi feltételt teljesítették és ez rögzítésre került a tanulmányi rendszerben. Ennek ellenőrzése – a szabályoknak megfelelően – folyamatosan zajlik, és az arra jogosult friss diplomások júliusban megkapják utolsó ösztöndíjukat.A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Szolgáltató Irodája sokadszorra csúszik el a hallgatók ösztöndíjának kifizetésével - értesült a Dailyszeged . A portál azt írja, több esetben nem is megfelelő összeg került fel a rendszerbe. Megjegyzik, eddig talán lehetett az a magyarázat, hogy az ETR-ről való áttérés miatt vannak kisebb-nagyobb csúszások. Most a Neptun számos hallgatónál teljesített tételként jelzi a ki nem utalt ösztöndíjakat. portál megkérdezett több egyetemistát is: többen a HÖK-höz fordultak, akik ugyancsak értetlenül állnak a dolog előtt. Mások a HSZI-t próbálták elérni telefonon - állításuk szerint sikertelenül, mások személyesen keresték fel őket. Ők azt a választ kapták, hogy szeptemberben fog teljesülni az utalásuk.