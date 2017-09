Hulladékszobrászat és Marvel-univerzum a Kutatók éjszakáján

Idén is megnyitja kapuit a Szegedi Tudományegyetem minden tudományok iránt érdeklődő előtt a Kutatók éjszakáján. A pénteken kora délutántól éjfélig tartó, 302 programból álló eseménysorozat a természet-, a társadalom-, a bölcsészet- és élettudományok érdekes területeibe tekinthetnek be a látogatók mind a szegedi, mind a hódmezővásárhelyi egyetemi karokon.



A programok szinte minden kutatási területet lefednek: többek között lesz csillagászati bemutató, hulladékszobrászat autógumiból, orvoslás távolról okostelefonnal, megtudhatjuk, mi az a demográfiai tél, hallhatunk a kitalált nyelvekről az eszperantótól a naviig, lesz babatörténeti és a Marvel-univerzum szuperhőseiről szóló előadás, csokikúp és marcipánpirula-készítés, de a tej útját is nyomon követhetik a tehéntől az asztalig.



A Kutatók éjszakáján minden program ingyenes, de néhány regisztrációhoz kötött, amit a http://kutatokejszakaja.hu/2017/ oldalon lehet megtenni. A programokban való eligazodást a szegedi egyetem fejlesztői által elkészített Kutatók Éjszakája nevű mobilalkalmazás is segíti, amely péntektől ingyenesen letölthető a Google Play áruházban.