Hungarikumok a Széchenyi téren - galéria

Kosárfonók, fafaragók, citerakészítők és a matyó népművészet képviselői is ott lesznek a közel 80 kiállító között, akik a tegnap délután megnyílt Hungarikum Fesztiválon bemutatják, melyek a minőségi magyar termékek. A Széchenyi téren vasárnapig várják az érdeklődőket, mindennap délelőtt 10 órától késő estig, ahol a vásár és különféle bemutatók mellett koncertek is színesítik a programot.Immár 11. alkalommal vonultatják fel az országban megtalálható minőségi magyar termékeket és szolgáltatásokat: a közel száz kiállító jóvoltából a kilátogatók találkozhatnak a magyar konyha gasztronómiai csodáival, megkóstolhatják a történelmi borvidékek remekeit, megismerhetik a kulturális értékeket és hagyományokat hordozó kézműves termékeket. A négynapos programsorozat óriáskürtőskalács-sütéssel kezdődik, amelyet egyébként mindennap elkészítenek majd a fesztivál ideje alatt. Szombaton magyar kutyafajtákat mutatnak be, a színpadi programok között pedig a hagyományőrző műsorszámok éppúgy megtalálhatók lesznek, mint magyar zenei hungarikumok, rock vagy éppen slam poetry.