Hungarocell borítja a Bécsi körutat - talán már nem sokáig

– A fiúk minden nap végén összeszedik a földre leesett hungarocellt, de a heves széllel szemben tehetetlenek vagyunk – mondta a művezetője annak a hőszigetelő brigádnak, amely a szegedi Bécsi körút 16/B szám alatti nyolcemeletes társasház külső burkolását, hőszigetelését végzi.



– A környéken már hónapok óta áll és száll a hungarocell. A fák ágain újabban építőanyagok csomagolóanyagai lógnak. Szerintem ez így nincs rendben – írta meg problémáját lapunknak a felújítás közelében élő férfi.



– Amennyire tudtuk, az állványokat hálóval vontuk be, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a földre. De menjünk csak végig a Bécsi körútnak ezen a részén. A hungarocelldarabok között eldobott üres műanyag flakonok, kidobott szobanövények és sok más háztartási hulladék is látható. Mi mindennap takarítunk, amit nem tudok elmondani sok itt élőről, akik szemetesnek nézik a közterületet – mutatta be a valóban sokféle egyéb szeméttel tarkított szakaszt a felújítás vezetője.



A férfi azt mondta, hogy a ház Szentháromság utcai részének hőszigetelésével a tervek szerint péntek este végeznek, és munkatársait arra utasítja, hogy szombaton a legapróbb hungarocellmorzsákat is szedjék össze a környéken.



– A szél miatt azonban nem tudom garantálni, hogy a legkisebb galacsinokat is be tudjuk fogni – közölte a művezető.