Hurrá, aszfaltoztak a Vedres utcában, de hogyan? Kimaradt a garázsok eleje

Elég nagy a tanácstalanság a lakók között. Hegedűs Károlyné Éva már járt az önkormányzati hivatalban, jártak is kint a helyszínen, ezért bizakodó. Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon örülünk, hogy sokéves vágyunk teljesült, újraaszfaltozták a házunk és a Tisza-parti iskola közti utat – mutatja az újszegedi Vedres utca 5–11. mögött Faragó Imre. Szomszédja, Radó István hozzátette, öröm átmenni a friss burkolaton úgy, hogy végre nem kátyús. Azt azonban nem értik, hogy az út szélével miért nem foglalkoztak az építők.Ez a nagyjából két méter széles kockaköves sáv a ház oldalában, a garázsok előtt ugyanis kimaradt.A korábbi építkezésekre szállító járművek korábban már tönkretették, és az aszfaltozással még nagyobb lett a szintkülönbség. A garázsokból kifelé belezöttyennek az autók. A legmélyebb lyuk Imre garázsa előtt tátongott, azt saját kezűleg betemette. A lakó azt mondta, beszélt az építőkkel. Tőlük hallotta, hogy nem tudnak mit tenni, ha az önkormányzat nem rendeli meg ennek a kockaköves sávnak a burkolását. A lakók most attól tartanak, hogy az eső- és hólé így mind a garázsaikba folyik.

- Akkora lett a szintkülönbség a garázsom előtt, hogy be kellett tömnöm a lyukat. Így bírok kijönni az új aszfaltra - mondja Faragó Imre Radó Istvánnak és Hegedűs Károlynénak. Fotó: Karnok Csaba

Hegedűs Károlyné Éva azt mondta, nyilván ezzel a sávval kellett volna kezdeni, hogy utána az utca másik oldalán beépített folyóka el tudja vezetni a vizet. Olvasónknak kedvező a tapasztalata az önkormányzat szakembereivel. Miután bement a hivatalba elsorolni a kifogásait, úgy látta, kint jártak és lefotózták a helyszínt. Ezért bízik benne, hogy a kimaradt sávot is burkoltatni fogják.Megírtuk: az asszony figyel, és aktívan tesz a környezetéért. Legutóbb a közeli Maróczy tér rendbetételét szorgalmazta (2015. december 9.: Vigadót kérnek a ligetbe). Most a jó úton száguldozó autósok ellen kér 15 kilométeres sebességkorlátozó táblákat az iskolások védelmében, akik nap mint nap ott futnak.

Miénk és övék



– A felújított burkolat és a falsík közötti mintegy két méter széles kockakő, illetve betonburkolatú területnek csak nagyjából a 20 százaléka tartozik az önkormányzat kezelésébe – tájékoztatott Kósa János. A polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának munkatársa hozzátette: a faltól számított egy méter és az ajtók előtti útcsatlakozások fenntartása az úttörvény alapján az ingatlantulajdonosok kötelezettsége. Emiatt nem érintette az útfelújítás ezt a sávot. A lakossági jelzések alapján – pótmunkaként – a kivitelezővel közösen megoldást keresnek ezekre a problémákra.

Az út másik oldalán is lenne még teendő. A folyókán keresztül csak úgy tudnak kihajtani az autók a parkolóból, hogy az alacsonyabb építésűeknek odakoccan az aljuk. Ezt a lakosok szerint ráccsal egyszerűen meg lehet oldani. Bizakodnak, mert látni, hogy a kivitelezés nem fejeződött be, tegnap is kint dolgoztak a munkagépek.