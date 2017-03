Hurrá, itt a nyár!

Állítása szerint a fehérség vonzotta, de a világos árnyalat a hölgyeken ennyire kora tavasszal még korántsem szokatlan, és egyáltalán nem zavaró. – Még barnulniuk kell, de más hibát elsőre nem vettem észre – osztotta meg tapasztalatait a szerkesztőségben. Bár nem hirdettük meg, elnyerte a Délmagyarország első igazi nyári fotója díjat, ami komoly erkölcsi elismerés, még akkor is, ha idén hirdettük meg először. Pontosabban erről a régi vasúti híd magasságában, Újszegeden készült fotóról jutott az eszünkbe, hogy ilyen még nincs.



Lehet szidni az időjárást, hogy kimarad a tavasz, ami így is van, mert egyik nap még begyújtunk a nappali rásegítő kandallóba, rá két napra meg napozni mennek a lányok a Tisza partjára – és működtetni kell a légkondit az autóban. De most mégsem zsörtölődünk.