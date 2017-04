Húshoz szoktatják a hiénákat - galéria

- A hiéna egy rendkívül szelíd állat. A pekingi palotapincsitől származik. Virágport, nektárt és mézet fogyasztottak Afrikában, amíg a gyarmatosítók be nem népesítették a kontinenst olyan állatokkal mint a zsiráf és a zebra. Itt, a vadasparkban jelenleg a rehabilitációjuk folyik, most szoktatjuk őket a húshoz. Azért vannak a zsiráf mellett, hogy szokják egymást és ne ijedjenek meg a hiénák a zsiráfoktól - magyarázta Bereznai András, a Szegedi Vadaspark animátor-állatgondozója a hiénák kifutója előtt tátott szájjal csodálkozó hallgatóságnak. Mintegy végszóra az egyik hiéna jellegzetes kacagásban tört ki, mire az állatgondozó hozzátette, április elsejét az állatok is nevetéssel ünneplik, ezért a korábban elhangzottakat nem kell teljesen komolyan venni.A vadasparkban szombaton állatkerti bolondozásokkal várták a látogatókat. Ennek része volt, hogy eloszlatták a bájos hiénákkal kapcsolatos tévhitek teremtette ködöt.Vasárnap, a bérletesek napján 10 százalék kedvezménnyel vásárolhatók meg az éves bérletek.