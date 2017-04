Húsvéti fürdőzés, vízben, izgalomban

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A rendezvénymedencéről ugyan csak április végére kerül le a sátor, onnantól viszont a szikrázó napsütésben is tempózhatunk a 33 méteres, feszített víztükrű medencében. A Szegedtől kocsival fél óra alatt megközelíthető, népszerű fürdőhely hosszabb nyitvatartással is kedveskedik vendégeinek – reggel 8 és 22 óra között várja a látogatókat. Akik a változékony tavaszi időben inkább a benti kikapcsolódást választanák a fürdőben, azok is megtalálják kedvencüket a 20 medence – köztük a családok és a gyerekek körében közkedvelt csúszdás élménymedence és gyermekpancsoló –, illetve a 11 szaunakabin között.Másféle kikapcsolódást kínál a Vitéz utcai ParaPark, ahol 2–5 fős csapatunkkal többféle pályán, fejtörőkön, ördöglakatokon, rejtélyek megoldásán keresztül próbálhatunk meg kiszabadulni a többszörösen ránk záródó terekből egy óra alatt. Ehhez erő nem, csupán türelem, koncentrációképesség, lelemény, önuralom, kombinációs készség és természetesen csapatjáték kell.A ParaPark nem a látogatókat halálra rémisztő hang- és fényhatásoktól izgalmas, hanem a kirakós darabjait alkotó rejtvények megfejtésétől. Az egyes pályákat Houdini-skálán mérik, de hogy ez pontosan mi, azt nem áruljuk el: erről a helyszínen vagy a ParaPark honlapján tájékozódhat mindenki. A honlapon egyébként időpontot is foglalhatunk, ha szórakozásunkban biztosra akarunk menni.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket, programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.