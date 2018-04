Húsvéti tojásvadászat a Szegedi Vadasparkban - galéria

– Mi már találtunk rengeteget – mondta büszkén a nyolc és féléves Császár Kamilla, de a kezében csak kürtős kalácsot láttunk, amiből ikertestvérével, Zalánnal falatoztak. Kiderült, a kérdéssel díszített tojást biztonságos helyen, a kabátjuk zsebében őrizték. Kamilláén a "Miben leg a krokodilok között a törpekrokodil?", Zalánén pedig a "Miért hasznos a zebrának a csíkos mintázat?2 kérdés szerepelt. Az utóbbira édesapjuk is megadta a saját válaszát: azért, hogy Győzike kanapéján ne látszódjon. – Apa egy nagyra nőtt gyerek – intézte el Zalán édesapja humorát, majd profin megválaszolta a kérdést: azért csíkos a zebra, hogy megzavarja a ragadozókat.Ha a Természetvédelmi Oktatóközpontnál helyesen válaszolnak a gyerekek a tojáson lévő kérdésre, a klasszikus, állatos csokoládé közül választhatnak. Így tett az egyik legkisebb tojáskereső a kétéves Simon Lili Hana, aki a T betűs tevés csokit választotta, mert mint szülei elárulták, a kislánynak az a kedvenc állata.A hétéves Dömösi Csongor és öccse, Máté is büszkén cserélték be csokira a tojásaikat. Édesapjuk elárulta, már nyitásra itt voltak, valószínűleg ők voltak az elsők, akik tojást találtak.Vasárnap és hétfőn a vadaspark dolgozói 300-300 tojást próbálnak eldugni a legfiatalabb látogatók elől. A kérdések mindig azon a területen élő állatokra vonatkoztak, ahol a tojásokat találták. Akik helyesen válaszoltak az ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre, csokoládét kaptak a Természetvédelmi Oktatóközpontnál.