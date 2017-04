Húsvétkor is kelendő az öttömösi mézeskalács

Horgolt csipkét tojásra

Fotó: Szlavkovits Rita

– Csibe, nyuszi és különféle mintázatú tojás is készül – mutatja a húsvéti mézeskalácsok tárházát Krabótné Tanács Anita. Öttömösön, a házuk nyári konyhájában rendezték be a „mézeskalácsgyárat". Hat évvel ezelőtt harmadik gyermekének ovis bulijára szülőként gyártott mézeskalácsokat. A gyesen lévő asszony azonban addig próbálgatta a tésztát meg a pingálást, hogy néhány éve kibővítették a karácsonyi választékot. Először a húsvéti termékek készültek, de mostanra már készülnek esküvőre, keresztelőre és más alkalmakra is. Tulajdonképpen a család megélhetését is biztosítja a „nagyüzem".– Mindig is volt kézügyességem – húzza ki magát Krabótné. – Csongrádra jártam óvónőképzőbe, majd innen átkerültem Szarvasra, ahol úgynevezett óvónő-tanítókat képeztek kísérleti jelleggel – magyarázza a négygyermekes asszony. Igaz, hogy inkább barkácsolni szerettem, csináltunk is a gyerekeknek kis mosógépet, egyebeket. Amikor hat évvel ezelőtt szülőként az ovis jótékonysági bálra egy csomó karácsonyi mézeskalácsot gyártottunk, akkor ötlött fel bennem, hogy másféléket is csinálok a hagyományosan karácsonyi tésztából.

Fénnyel kenegetik

Hajtós meló

– Ma már előre legyúrunk 10-12 kilogramm tésztát, a két sütőben szinte folyamatosan sülnek a mézeskalácsformák. Amerre nézünk a konyhában, mindenütt nyuszik, csibék és tojások sorakoznak ládákban, de egyetlen egyformát sem találunk. – Luca fénnyel lekenegeti – folytatja Anita mutatva a fiatalasszonyra, akinek a segítségére már szükség van, mert annyi a megrendelés, főként így ünnepek előtt. – A mintákat én csinálom, még mindig zacskóból nyomom ki – nevet Anita. Az asszony azt is elárulja, hogy a legbonyolultabb horgolt csipkemintát is kézzel és fejből készíti. – Az internetről néhány ötletet ellesek, aztán a többi jön a saját fantáziám után.– Egyedül nem bírnám már – vallja be Anita. – Ezért nagy segítség nekem Luca, akinek a valódi neve Ana, Romániából települt Öttömösre. – Mi Lucának hívjuk, mert az egyszerűbb – nevet Anita. – Ő is meg tudná tanulni a díszítést is, mert nagyon ügyes keze van – magyarázza Anita, de elárulja, hogy alig marad idejük a tanulásra, tanításra. – A karácsony és a húsvét a leghajtósabb, ilyenkor piacozni is szoktunk – meséli az asszony. Nem titok az sem, hogy az interneten messzire eljut a mézeskalácsuk híre, futárszolgálattal szállítják a megrendeléseket.– Tegnap éppen az ország másik felébe, Lentibe szállítottunk. Nincs sok esélye annak, hogy gyes után visszamenjek dolgozni az iskolába – magyarázza Anita. – Két évvel ezelőtt céget alapítottunk, ma már mondhatom, hogy megélünk belőle – a nő azt is elárulja, hogy vannak további terveik is a jövőre nézve, de erről részleteket még nem szeretne mondani. – Nem volt könnyű, lassan építkeztünk, mindent a magunk kárán tanultunk – sóhajtja Krabótné Tanács Anita.