Húsz év után lemondott az erdészeti iskola igazgatója

Halápi Nándor felmondásáról már az érettségin felmerült probléma előtt meghozta a döntést. Fotó: Karnok Csaba

– Harmincöt év nagyon hosszú idő. Sőt: mivel itt koptattam a padokat én is, számolhatjuk közel negyvennek is. Ennyi idő után most már egy kicsit szeretnék magamra és a családomra is több időt fordítani – magyarázta Halápi Nándor, miért mondott le igazgatói mandátumáról a tanév végén. Húsz évig volt a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola igazgatója, az azt megelőző 10 évben igazgatóhelyettesként dolgozott. Döntése sokakat váratlanul ért, a városban pedig az a hír is szárnyra kelt, hogy az idei érettségi vizsgák miatt mondott le. Az iskolában ugyanis gond volt a matematikadolgozatokkal.

– Valóban, az egyik pedagógusunk rosszul javította ki az írásbeli feladatlapokat – ismerte el a volt igazgató. – A vizsgabizottság elnökei jelezték, hogy nem végzett megfelelő munkát, hiszen az adható pontokat nem kapták meg a tanulók. A pedagógus valószínűleg rosszul értelmezte a javítókulcsot, emiatt mindegyik dolgozatot újra át kellett nézni. Az újrajavítás eredményeként előfordult, hogy néhány esetben az érdemjegy módosult, vagy már nem volt szükség a szóbeli vizsgára, ami nyilvánvalóan nagy könnyebbséget jelentett az érintett diákoknak. Az iskola vezetése viszont ezt a hibát súlyosnak ítélte, főleg azért, mert ez a pedagógus korábban is kapott már ilyen eset miatt figyelmeztetést. Éppen ezért felmentéssel megszüntettem a munkaviszonyát.Halápi Nándor hangsúlyozta, saját felmondásáról már az érettségi előtt meghozta a döntést. – Persze igazgatóként bosszantja az embert egy ilyen eset, de nem ez volt a fő motiváció. Két évem van hátra a nyugdíjig, ebben az időszakban szeretnék kizárólag szakmai dolgokkal foglalkozni – magyarázta. Arra a felvetésre, hogy többen aggódni kezdtek az iskola jövőjével kapcsolatosan, illetve a megfelelő szakmaiságért, amelyet ő képviselt, a volt igazgató annyit mondott: pótolhatatlan ember nincs, ő sem az.– Sok jó kolléga van, akik garanciát jelentenek a hasonló színvonalú oktatásra és szellemiségre. De én is felajánlottam a segítségemet, óraadónak pedig már fel is kértek. Ezt pedig azt gondolom, elvállalom, hiszen az volt életem legboldogabb idő-szaka, amikor az első öt évemben csak tanítottam.Az iskolát az új pályázat kiírásáig és elbírálásáig az eddigi igazgatóhelyettes, Tihanyi Klára vezeti megbízott igazgatóként.