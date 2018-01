Húsz éve keresnek egy gyilkost a Csongrád megyei rendőrök

Egy a körözöttek közül. Ki tudja, felismerné-e valaki a közel húsz éve kiadott fotójáról a gyilkossággal gyanúsított Vrbaski Gorant. Fotó: police.hu

Közel húsz éve, 1998 augusztusában rendelte el a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya az 1976-os születésű, szerbia-montenegrói Vrbaski Goran körözését emberölés miatt. Ő az egyik, akit annyira régen keresnek, hogy már valószínűleg nem is hasonlít a rendőrség nyilvános körözési listáján található fényképére. A CSMRFK Bűnügyi Osztálya által kiadott elfogatóparancsok közül jelenleg kilenc van érvényben. Köztük csak egy nő van: a Budapesten született Kálé Zoltánnét tavaly március óta keresik csalás miatt.Érdekes része a körözési listának az, amelyiket a Gazdaságvédelmi Osztály adott ki. Ők nem keresnek sok embert, mindössze ötöt, de közülük csak egy magyar állampolgár. Rajta kívül három szerbet és egy lengyelt keresnek – csalás vagy sikkasztás miatt.Meglepő, de az is kiderül a nyilvános körözéseket böngészve, hogy a kábítószer birtoklása miatt keresett négy személy közül három nő. A Vizsgálati Osztály keresi például az alig 21 éves Keller Klaudia Krisztinát, akinél tavaly november végén lehetett kábítószer, legalábbis akkor rendelték el a fiatal lány körözését.

Nyilvánvalóan a határ közelsége, és a 2015-ben kialakult migrációs válság miatt a legtöbb embert embercsempészés miatt keresi a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Migrációs Ügyek Osztálya. Összesen 19 embercsempész ellen adtak ki elfogatóparancsot. Ez a része a listának azért különösen érdekes, mert az embercsempészés miatt keresett emberek között egy magyar állampolgár sincs. Többségben vannak a szerbek, de akad román és tunéziai állampolgár is közöttük.A rendőrség honlapján található körözési lista része a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád Megyei Osztályának listája is. Ezen szerepelnek a legtöbben, összesen harmincegyen. Van köztük, akit adócsalás, csődbűntett vagy okirat-hamisítás miatt szeretnének elkapni, de meglepően sok embert keresnek költségvetési csalás miatt is az adónyomozók.