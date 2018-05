Hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést Szabó Bálint: Áron alul értékesítené Szeged a dorozsmai nagybanit?

Ez az összeg a terület becsült értékének nagyjából 10 százaléka Szabó Bálint jogász szerint, aki keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, amennyiben eredményes lesz a május 28-án záruló „ingatlanmutyi-gyanús" pályázat, hűtlen kezelés miatt feljelentést tesz.

Februárban bezárták, most eladnák a dorozsmai nagybanit. Fotó: Kuklis István (archív)

A Dorozsmai Nagybani Piac Kft.. Az önkormányzat most pályázat útján eladásra kínálja a vásárteret működtető cégben lévő 96 százalékos üzletrészét, összességében 531 millió forintért.A Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője azt kérte Botka László (MSZP) polgármestertől, hogy vonja vissza a pályázatot, és a városvezetés kezdjen tárgyalásokat az érintett kereskedőkkel a terület hasznosításáról. Azt is mondta, amennyiben mindenképp megválik üzletrészétől a város, valós értékbecslésen alapuló pályáztatással tegye ezt meg.Szabó azt is közölte, hogy a dorozsmai nagybani piac egykori bérlői nem fogadják el azt, hogy őket jogalap és kártalanítás nélkül, egyoldalú döntéssel az önkormányzat ellehetetlenítette. Hosszú távra kötött bérleti szerződéseiket továbbra is érvényesnek tekintik, és polgári jogi igényt terjesztenek be kártalanításuk érdekében.A polgármesteri hivatal már a városháza előtt tartott sajtótájékoztatóval egy időben reagált. A helyszínen kiosztott közleményükben az szerepel, hogy azért zárták be a piacot, mert a kereskedők áttelepültek az új nagybani piacra, így ráfizetésessé vált a vállalkozás. Arra is kitértek, hogy az önkormányzatot törvény kötelezi arra, hogy forgalmi értékén hirdesse meg az ingatlant, ami a hivatalos értékbecslés alapján 531 millió forint.