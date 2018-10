Hűtlen kezelésben bűnösek a szegedi városvezetők - Börtönbüntetésre ítélték Botka László embereit

Meghozták az elsőfokú ítéletet a gyulai tárgyaláson. Fotó: Havran Zoltán/Magyar Idők

Vezetői értekezleten vita nélkül hagyták jóvá

Távozzon és vigye magával az elítélt embereit is

Koncepciós eljárást emlegetnek

Szegeden már próbálkoztak visszahívással

A jobbikos Keresztúri Farkas Csabát az MSZP-s Szondi Ildikó a 2011-es jogászbálon tanúsított botrányos viselkedése miatt szólította fel lemondásra képviselői mandátumáról egy évvel később. A szegedi közgyűlés zárt ülésen szavazott a kérdésben, és nem hívták vissza a képviselőt 2012 szeptemberében. Keresztúri végül 2013 novemberében lemondott, miután a Szegedi Törvényszék másodfokon súlyosbította az elsőfokú bíróság ítéletét és jogerősen 10 hónap, végrehajtásban 1 évi próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte.

A vádlottaknak hűtlen kezelés miatt kellett felelniük, mert több mint 40 millió forintos kárt okoztak Szegednek azzal, hogy ingyenes parkolóbérleteket adtak olyanoknak is, akiknek nemhogy a városi intézményekhez, de Szegedhez sem volt közük. Az SZKT két volt vezetője és a parkolási üzletág korábbi irányítója szintén felfüggesztett börtönt kapott.Egyik vádlott sem jelent meg a Gyulai Járásbíróságon, amikor kedden ítéletet hirdettek a szegedi VIP-parkolóbotrány ügyében. Pedig erről a tárgyalásról szabadlábon távozhattak volna, annak ellenére, hogy mindegyikőjüket elítélték. Ahogy arról már beszámoltunk, Mózes Ervin főjegyzőt, Solymos László alpolgármestert, Kalmár Gábort – Botka László kabinetfőnökét, az SZKT korábbi két vezetőjét, valamint a parkolási üzletág volt irányítóját azzal vádolták, hogy több mint 40 millió forint kárt okoztak a városnak parkolóbérletek osztogatásával. Az ügyészség szerint 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet adtak, amelyek odaítéléséről vezetői értekezleteken döntöttek. A probléma az volt, hogy olyanok is kaptak ingyenes éves parkolóbérletet, akikek a bíróság szerint semmi közük sem volt Szegedhez, ráadásul a bérletek kiadásához a közgyűlés felhatalmazása kellett volna.Az első- és másodrendű vádlottak az SZKT volt vezetői, a harmadrendű a parkolási üzletágat vezette, ők az ügyészség szerint társtettesként elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követtek el. A negyed-, ötöd- és hatodrendű vádlott, azaz Mózes Ervin címzetes főjegyző, Solymos László alpolgármester és Kalmár Gábor kabinetfőnök pedig felbujtóként szerepelt az ügyben.A bíróság az ügyészséggel maradéktalanul egyetértve ezekben mondta ki bűnösnek a városvezetőket, illetve a cég irányítóit.Az ítélet indoklásakor elhangzott, hogy az önkormányzatnál évente döntöttek arról, hogy kik kapjanak ingyenesen parkolóbérletet. A listát 2008-tól a polgármester kabinetfőnöke állította össze, azt vezetői értekezleten vita nélkül hagyták jóvá, erről jegyzőkönyv nem készült. A listákat a címzetes főjegyző és az alpolgármester írta alá. A Szegedi Közlekedési Kft. korábbi vezetői pedig utasították a parkolási üzletág vezetőjét a bérletek átadására. A bírónő elmondta, hogy a közlekedési vállalat és az önkormányzat közötti szerződés szerint a társaság üzemeltette a város tulajdonában lévő parkolóhelyeket. Az ebből befolyó pénz az önkormányzaté, de az SZKT szedte be és számolta el.A cég a parkolóbérletekről – 2009 és 2010 kivételével – számlát állított ki az önkormányzatnak, ezeket azonban a város nem egyenlítette ki, és nem is állt szándékában. Így a város tulajdonában lévő közlekedési cégnek csaknem 41 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. A parkolóbérletek kiadását szabályozó közgyűlési rendelet csak 2013. január 1-jén lépett hatályba.A vádlottak végig tagadták bűnösségüket, azzal érveltek, hogy az 1996-ban kialakult gyakorlat szerint adták ki a bérleteket. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség súlyosbításért, a védők pedig bűncselekmény hiányában való felmentésért fellebbeztek.Az ítélethirdetés után a bíróság előtt tartott sajtótájékoztatót Szabó Bálint, aki feljelentést tett az ügyben.– Győzött az igazság, és lezárult a 16 éves Botka-korszak Szegeden. Arra szólítom fel Botka László polgármestert, hogy távozzon a szegedi közéletből, és vigye magával az elítélt embereit is – fogalmazott a jogász.A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvény alapján egyébként a képviselő megbízatása a lemondástól függetlenül is megszűnhet, amennyiben az adott politikust szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélik.A Gyulai Járásbíróság döntésére közleményben reagált Botka László és Mózes Ervin is. Mindketten koncepciós eljárást emlegetnek. A polgármester szerint a Fidesz már a bíróságokra is rátette a kezét. Így fordulhatott elő, hogy kollégáit törvénytelen módon, első fokon elítélték. Az ítélet célja, hogy bemocskolják Szegedet és a szegedi városvezetést – írja Botka László. A főjegyző pedig többek közt azt írta, hogy olyanért akarják elítélni őket, ami minden magyar nagyvárosban bevett szokás.Más véleményen van a Fidesz szegedi alapszervezete. Ők szintén közleményt küldtek, amelyben azt írták, hogy Mózes Ervin címzetes főjegyzőnek, Solymos László alpolgármesternek és Kalmár Gábor kabinetfőnöknek azonnal és végérvényesen távoznia kell a szegedi közéletből, mert nem fordulhat elő, hogy büntetőügyben elítélt emberek vezessék a várost és töltsenek be közhivatalokat.Hasonlóan vélekedik a KDNP is, szerintük Botka László helyettesének pontosan tudnia kell, mit kell tennie. A saját morális mércéje, a szegedieknek tett esküje és a város érdeke miatt is távoznia kell a közéletből – írta a kisebbik kormányzópárt.

Szegedi parkolási botrány: a KDNP közleménye

A szegedi KDNP nem kívánja kommentálni a független bíróság döntését.

Úgy véljük azonban, hogy az ügy első számú felelőse nem ült ott a vádlottak padján, saját politikai és jogi felelősségét is beosztottjaira, munkatársaira hárította.

Néhány évvel ezelőtt egy elmarasztaló elsőfokú bírósági ítéletet követően a szocialista városvezetés lemondásra szólította fel az érintett önkormányzati képviselőt, mondván, méltatlanná vált választott tisztsége ellátására. Az érintett képviselő előbb a közgyűléstől kapott tisztségeiről, majd képviselői mandátumáról is lemondott.

Ha Botka László helyettese akkor ezt tartotta erkölcsileg helyesnek politikai ellenfelével szemben, akkor most is pontosan tudja, neki mit kell tennie. A saját morális mércéje, a szegedieknek tett esküje és a város érdeke miatt is távoznia kell a közéletből.

Az első ügyben már bűnösnek mondtá ki Botka embereit a bíróságon

A számos büntetőügy és feljelentés özül, amellyel Botka László kabinetjét gyanúsítani lehet, megszületett az első ítélet: börtönbüntetésre ítélte a Gyula Bíróság az elhíresült szegedi VIP parkolóbérlet-mutyi miatt Botka László alpolgármesterét: Solymos Lászlót, jegyzőjét Mózes Ervint és kabinetfőnö ét, Kalmár Gábort.



Mint azt a szegediek tudjá , Botka László emberei összevissza osztogattak drága parkolóbérelteket, ezzel pedig 40 milliós árt okoztak a városnak – mondta ki a bíróság elsőfokú ítéletében.



A Szegedi Fidesz álláspontja az, hogy Mózes Ervin címzetes főjegyzőnek, Solymos László alpolgármesternek és Kalmár Gábor kabinetfőnöknek azonnal, és végérvényesen távoznia kell a szegedi özéletből, mert nem fodulhat elő, hogy büntetőügyben elítélt emberek vezessé a várost és töltsenek be özhivatalokat.



A Szegedi Fidesz ezért felszólítja Botka László polgármestert, hogy azonnali hatállyal mentse fel a munkavégzés alól elítélt alpolgármesterét, címzetes főjegyzőjét és kabinetfőnö ét.



Szeged nem lehet az a város, amelyet elítélt bűnöző vezetnek!



Fidesz szegedi alapszervezet

Mózes Ervin címzetes főjegyző sajtóközleménye

Elfogadhatatlannak tartjuk a mai ítéletet és fellebbezünk a döntés ellen. Egy koncepciós perben, nyilvánvalóan politikai nyomásra hozták meg a mai döntést, ami ellen a leghatározottabban tiltakozunk. Nem történt semmi törvénytelenség. A vádat képviselő ügyészség saját maga is igényelt és kapott ingyenes parkolóbérletet. Ahogy ingyenes parkolóbérletet kapott a bíróság és a rendőrség is. A bérleteket rajtuk kívül önkormányzati képviselők, parlamenti képviselők, díszpolgárok és hivatalnokok kapták, akik a városházán dolgoznak, vagy szoros munkakapcsolatban álltak Szegeddel. Olyanért akarnak elítélni minket, amely minden magyar nagyvárosban bevett és törvényes gyakorlat. Olyan gyakorlat, amelynek kizárólagos célja az önkormányzat minél hatékonyabb működése. Döbbenetes, hogy emiatt 2018-ban elítélhetik az embert, bízunk benne, hogy másodfokon tisztességes döntés születik.

dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Botka László sajtóközleménye

Egy koncepciós eljárás áldozatai lettek munkatársaim, a Fidesz már a bíróságokra is rátette a kezét. Így fordulhatott elő, hogy kollégáimat törvénytelen módon, első fokon elítélték. Az ítélet célja, hogy bemocskolják Szegedet és a szegedi városvezetést. Kollégáim az önkormányzat törvényes és eredményes működését biztosították, és most ezért ítélik el őket. A Fidesz évek óta el akarja venni Szegedet a szegediektől, de ezt meg fogjuk akadályozni! Bízom benne, hogy másodfokon helyreáll az igazság, és nem ítélik el jogtalanul, egy mocskos politikai játszma részeként az önkormányzat becsületes dolgozóit.

dr. Botka László polgármester

A szegedi parkolóbotrány ügyében meghozta az elsőfokú ítéletet a Gyulai Járásbíróság. Az ítélet nem jogerős.Mózes Ervin címzetes főjegyzőt felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés miatt 8 hónap börtönbüntetésre 1 évre felfüggesztve, Solymos László alpolgármestert ugyanezért 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, ugyancsak 1 évre felfüggesztve, Kalmár Gábor tíz hónap börtönt kapott elfő fokon, szintén egy évre felfüggesztve.Az első- és másodrendű vádlottak hűtlen kezelésért tíz, illetve nyolc hónap börtönbüntetést kaptak első fokon, egy évre felfüggesztve. A parkolási üzletág volt vezetője tíz hónapot kapott ugyanezért, szintén egy évre felfüggesztve.Ahogy, az ügy vádlottai az ügyészség szerint több mint 40 millió forint kárt okoztak azzal, hogy 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet biztosítottak, amelyek odaítéléséről vezetői értekezleteken döntöttek. Az első- és másodrendű vádlottak az SZKT volt vezetői, a harmadrendű a parkolási üzletágat vezette, az ügyészség őket társtettesként elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja. A negyed-, ötöd- és hatodrendű vádlottak, azaz Mózes Ervin címzetes főjegyző, Solymos László alpolgármester és Kalmár Gábor kabinetfőnök pedig felbujtóként szerepel az ügyben.