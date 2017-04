Hűvös idő fogadja a majálisozókat

Bár ma reggeltől vasárnap délig csapadék nem várható, a Csongrád megyét elérő hidegfront miatt a mai napi maximum-hőmérséklet mindössze 12-13 fok lesz. Ez holnapra alig emelkedik meg két fokkal, ráadásul vasárnap délután nagyobb mennyiségű csapadékra is számíthatunk. Az 5-10 milliméter körüli esőt élénk szél kíséri majd, így a hőérzetünk még alacsonyabb lesz.



Aki mégis majálisozni szeretne, annak erre május 1-jét ajánljuk. A hétfő előreláthatólag teljesen csapadékmentes lesz, a hőmérő higanyszála egészen 20 fokig kúszhat fel, és délutánra már a nap is kisüthet. A jövő héten folytatódik a változékony időjárás, szinte minden napra jut majd néhány esős óra, és kisebb-nagyobb széllökésekkel is számolnunk kell.