Icurka-picurkával indult a fesztivál

A jubiláló szegedi bábszínházat Kecskemétről, Pécsről, Békéscsabáról és Budapestről érkező társulatok köszöntik egy-egy produkciójukkal, a programban szerepelnek a helyi teátrum előadásai is. A pécsi Bóbita Bábszínház a legkisebbeknek szóló Icurka-picurka című darabját hozta el a fesztivál hétfői nyitónapjára. Ma a fővárosi Proscenion Drámaszínpadtól a Minden egér szereti a sajtot szerepel a műsoron.



Szerdán a kecskeméti Ciróka Bábszínház a Kenyérből kelt mesével lép fel. A pénteki zárónapon két vendégelőadás is lesz: a kecskeméti DirActArt Kamrapocok, a békéscsabai Napsugár Bábszínház pedig Gyuszi című produkcióját mutatja be. A rendezvényen fellép a szegedi Mókás Bocsok Bábcsoport is, tőlük bábrevüt láthatnak a gyerekek. Ma délután gyermekfoglalkozásra várják a bábszínházba a vendégeket: ki-ki lerajzolhatja kedvenc állatát vagy bábját, és a bábszínészekkel is játszhat.