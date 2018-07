Idegesek a munkások és a rendőrök az autósok miatt -sem a tábla, de még a betontömb se állítja meg a szabálytalankodókat

Fotó: Olvasónk

Délutánra a Bakay Nándor utca felől beton terelőket helyeztek el a főútra, de sem zavarja az autósokat, megkerülik az akadályt és behajtanak az autók elől lezárt részre. Mivel a trolik és buszok miatt szabadon kell hagyni egy fél sávot, sok autós úgy gondolja, ha nincs ott rendőr, akkor ő is bemehet.Kedd reggelre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lezárta az 5-ös főút belterületi szakaszát a Mars térnél. Közlekedési táblákkal próbálják felhívni az autósok figyelmét, hogy a Párizsi körút, a Kossuth Lajos sugárút, a Kálvária sugárút, a Bakay Nándor és a Hajnóczy utca felől behajtani tilos. A lezárt munkaterületre az építési forgalmon kívül csak a lakók, az áruszállító célforgalom, illetve a tömegközlekedési járművek hajthatnak be. Ennek ellenére kedd reggel a legtöbben vagy nem vették észre a tiltó táblákat, vagy csak úgy tettek, és behajtottak az építési területre. Mint megírtuk, a 36 megújuló szegedi busz- és trolimegálló mellett az állami cég június 4-e óta végez útfelújítási munkálatokat az 5-ös főút belterületi szakaszán, a nagykörút Kossuth Lajos és Kálvária sugárút közötti részén . A felújítások miatt folyamatos a forgalmirend-változás. A közút legutóbb egy július 17-i közleményben tájékoztatott a honlapján arról, hogy július 23-ától az előzetes tervekhez képest az Árkád bevásárlóközponthoz közeli szakaszon, a Kálvária sugárút irányában nem lesz érvényben teljes útzár, így egy-egy sávon haladhat majd a forgalom.Azaz később a nagykörút Rigó és Gogol utcától a Kálvária sugárútig tartó szakaszán szűkül le majd egy-egy sávra az út, de hogy erre pontosan mikor kerül sor, azt nem tudta megmondani a közút.Kedd reggel a Párizsi körúton a Hét vezér utcáig állt a kocsisor, amikor négy rendőr háromsávnyi autót és értetlenkedő autóst próbált a jobbra kanyarodó sávba, a Kossuth Lajos sugárútra terelni. Amint otthagyták az egyenruhások a kereszteződést, az autósok a táblákat figyelmen kívül hagyva hajtottak be a munkaterületre, ahol az útépítő munkások a hangjukat felemelve próbálták felhívni a figyelmüket a szabálytalankodásra. Később az egyik teherautó sofőrjét kérték meg, hogy álljon meg, és tartsa föl a szabálytalankodókat, amíg a munkások átmentek a Gulyáscsárda elől a szemben lévő, a szintén lezárt Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskola felé vezető útszakasz elejéhez.A forgalom elől elzárt útszakasz másik végén, a Bakay Nándor utca felől balra kikanyarodók közül a legtöbb autósnak fel sem tűnik a tiltó tábla. A legnehezebb dolguk a busz- és trolivezetőknek volt, akik a másik irányból szabálytalanul behajtó autósok miatt alig tudtak behajtani a Mars tér felé.– Megértem, hogy meg kell csinálni, nincs azzal semmi baj. Azért vagyok csak pipa, mert nem szóltak korábban, hogy ne fizessem be a bérleti díjat a teraszért erre a szezonra. A legjobb és legerősebb két hónapom esik most ki – méltatlankodott kedd reggel Holló János, a Gulyáscsárda vezetője. A csárdagazda azt is nehezményezte, hogy pont az üzlete előtt, attól alig két méterre alakítják ki a buszmegállót. – Minden induláskor és megálláskor felkavarja majd a port, nem halljuk a teraszon egymás szavát. Így is elmaradtak a vendégek a felújítás óta, 80 helyett csak 50-60 menü fogy délben, de szerencsére vannak kitartó törzsvendégeink, a munkások pedig rendesek, ha meg tudják oldani, délben pont nem előttem dolgoznak – tette hozzá.