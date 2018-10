Idegorvos vizsgálja a pusztaszeri légi baleset okozóját - fejbe talált a gép kereke egy fiatal lányt

Elképzelhető, hogy a baleset okozása miatt került olyan idegállapotba a férfi, hogy hamis tanúzásra próbált bírni két embert is, ezért indítványozta a korábbi vadászpilóta ügyvédje a férfi elmeorvosi vizsgálatát, amelyet a Szegedi Törvényszék el is rendelt kedden.

A férfi még 2014 nyarán okozott súlyos balesetet Pusztaszeren. Kisrepülőjével leszállás közben sodort el egy 18 éves lányt, akit mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni. A Csongrád Megyei Főügyészség a baleset után közölte, hogy a férfi táboroztatást szervezett egy pusztaszeri tanyán, ahol sétarepülést is tartott vitorlázórepülőjével. Megengedte, hogy a több mint húszfős csapat a reptéren, a szélzsák közelében álljon, hogy integetni tudjanak a gép utasának. A pilóta meg akarta viccelni őket, ezért nagyon közel repült hozzájuk. Azonban túl alacsonyan repült, voltak, akik annyira megijedtek, hogy el kellett ugraniuk. Ezt kétszer is megismételte, és másodjára találta el a gép kereke a fiatal lányt, akinek maradandó sérülései lettek.

A korábbi vadászpilótát a baleset okozásáért első fokon 4 év börtönbüntetésre ítélték, de fellebbezett, ezért az még nem jogerős. Közben pedig indult egy másik per is, abban rendelte most el a törvényszék az elmeszakértői vizsgálatot. Itt azzal vádolják a férfit, hogy még a rendőrök kiérkezése előtt, hogy azt mondják, a baleset a megsérült lány hibájából történt.