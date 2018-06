Idegösszeomlást kapott az egyik vállalkozó, amikor felmondott a szakácsa - Évekig eltarthat a válság a vendéglátásban

A fizetés csak egy szempont

Folyamatosan munkaerőhiánnyal küzdenek

Évek óta üresen áll az egykor hatalmas népszerűségnek örvendő Osztrák-Magyar étterem. Az előző bérlő idegösszeomlást kapott, amikor felmondott a szakácsa, és nem talált másikat. Fotó: Kuklis István

Társasházat építene az étterem helyén

Alabárdos, Osztrák–Magyar étterem, Gödör, Fa-Villa, Anyám Tyúkjai és a petőfitelepi Potyka csárda. Ez a közelmúltban bezárt szegedi vendéglátóhelyek listája, amelyek – mint az a korábbi üzemeltetőkkel, tulajdonosokkal folytatott beszélgetésekből kiderült – a munkaerő és a fizetőképes kereslet hiánya miatt húzták le a rolót. Lapunkban többször foglalkoztunk már a témával. A munkaerőhiány nemcsak Szegeden, vidéken is gondot okoz: a zákányszéki Texasban pénteken lehet utoljára menüt vásárolni, az étteremrésze már bezárt, marad a hamburger és a pizza.– Ez egy bonyolult probléma, amit röviden nem lehet kifejteni, oldalakon keresztül lehetne elemezni – kezdte Kovács Zsolt , a szegedi Vendéglő a Régi Hídhoz tulajdonosa. Ebben az étteremben foglalás nélkül hétvégén szinte lehetetlen asztalhoz jutni. A szókimondó vállalkozó azt tanácsolta, várjuk meg, hogy bezárjon még egy-két belvárosi vendéglátóhely, utána térjünk vissza a témára. – Ez a folyamat nem fog örökké tartani. Olyan, mint az ingatlanárak, amelyek jelenleg irreálisan magasak. Napi szinten elemzem a saját boltomat és a többiekét. A fizetés csak egy szempont, de nem a legfontosabb. Akik kimentek külföldre a húszas éveikben, nem fognak rabszolgaságban dolgozni, haza fognak jönni, de addigra itthon már kevesebb lesz az üzlet, szűkül a piac, így találkozik majd a kereslet és a kínálat – magyarázta.Kovács szerint alaptétel, hogy ő nem változott a világgal, ugyanolyan elvei vannak, mint 19 évvel ezelőtt. – Én ezekből nem engedek. A mai gyerekek közül ki az, aki udvarias és figyelmes? Katonák sem voltak, ahol ezeket az alapvető dolgokat megtanulhatták volna – vélekedett a vendéglátós.A városban terjedő pletykák szerint a legendás Szeged étterem is lehúzza a rolót július elsején. Novoth Kornél , a Szeged Étterem, Kávézó és Pubot üzemeltető Novoth-Hús Kft. ügyvezetője határozottan cáfolta a híreszteléseket, de azt elismerte, hogy sok más vendéglátóhelyhez hasonlóan ők is folyamatosan munkaerőhiánnyal küzdenek. – Amíg találunk kollégákat, kinyitunk. Nem azért ruháztam be egy igen jelentős összeget, hogy bezárjak. Nagy nehezen találtunk embereket, továbbra is várjuk a vendégeket – mondta. Gellért Ákos , a tavaly augusztusban bezárt Alabárdos és Ropoli László , az egy éve zárva tartó petőfitelepi Potyka csárda tulajdonosa egyetértett abban, hogy a fizetőképes kereslet hiánya és a gyenge szegedi vásárlóerő sem kedvez a vendéglátásnak. – Mindenki szeretne egy jó, minőségi alapanyagokkal dolgozó, profi munkatársakkal üzemelő éttermet, de amikor kiderül, mennyibe kerülne ott egy étel, akkor már nem megy be senki – mondta Gellért Ákos, aki hangsúlyozta: az Alabárdos története még nem ért véget, folyamatosak a tárgyalások a hely üzemeltetéséről. – Hogy milyen formában és profillal, az kérdéses, de az biztos, én aktívan nem veszek részt az üzemeltetésben – tette hozzá az ismert nagyvállalkozó.– Petőfitelep speciális hely, a helyiek otthon esznek, Szegedről pedig nem jönnek ki az emberek. Veszteséget nem akartunk termelni, ezért bezártunk. Negyven évet lehúztam a szakmában, sötéten látom a jövőt, fogalmam sincs, mi lesz a vendéglátással – fogalmazott Ropoli László.Az egykor rendkívül népszerű Sóhordó utcai Osztrák–Magyar étteremnek helyet adó épület tulajdonosa, Miczi Béla 90 millió forintért hirdeti a több száz négyzetméteres éttermet és a felette lévő irodákat. – Az építményadó évente több mint 600 ezer forint akkor is, ha üresen áll. Sajnos még csak érdeklődő sincs. Már azon gondolkodom, ledúrom az egészet, és építek egy társasházat – mondta az elkeseredett vállalkozó, aki 2008-ban vette meg a helyet. A vállalkozó elmesélte, hogy az előző bérlő négy hónapig bírta, mert idegösszeomlást kapott, majd 20 kilót fogyott, amikor a szakácsa hirtelen felmondott.