Ideiglenesen 28 évig - volt egyszer egy Baustudium: bezárt a szakképzés megyei központja

Legmagasabb létszámunk az 1998/99-es tanévben volt, 1044 tanuló, a végzettek száma több mint 5000, a legtöbb alkalmazott egyszerre 67, az összes alkalmazott 172, kapcsolatban álló szakképző iskolák száma 13, képzett szakmák száma 24. Az utolsó, 2017/18-as tanév tanulólétszáma 272, ebből 100 a Móravárosiba járt, 70 Makón, 50-50 fiatal Vásárhelyen és Szentesen tanult.

– A Baustudium Kft. története a 70-es éveken, a DÉLÉP-pel kezdődött, amikor a Dél-Magyarországi Magas és Mélyépítő Vállalat területén kialakították az első oktató-gyakorló műhelyt, hogy az igényeknek megfelelőbb szakmunkásokkal tölthessék fel az állásokat. 1971–1974 között én is e rendszerben szereztem meg az első szakmámat, vas- és fémszerkezet-lakatos lettem – mondja Vér Sándor, a Baustudium ügyvezető igazgatója. Hozzáteszi, nincs új a nap alatt, a 70-es években is a ma újra felfedezett duális képzésben tanultak.1989 után a több mint 6000 embert foglalkoztató DÉLÉP gyorsan darabjaira hullott, szakterületenként sok kis kft. született. Így került képbe a szakképzési profil is, ám az nem lakatos- vagy asztalosüzem, ami bevételt, profitot termel. Az oktatási kft.-hez állami jóváhagyás és anyagi támogatás kellett. – Ott állt a több mint félezer ipari tanuló és az oktatóik a semmi közepén, akkori vezetőnk, Süle József felvette a minisztérium szakképzési főosztályával a kapcsolatot – emlékszik vissza Vér Sándor. – A kérdés leegyszerűsödött, az utcára kerülünk vagy megvesszük magunknak a munkahelyünket – mondja az ügyvezető.Hivatalosan 1990 novemberében alakult meg a Baustudium Szakképzési és Átképző Kft., a tulajdonosok – ügyvezetőtől a takarítónőig – saját pénzüket is kockáztatták. – A 150 tanulmányi órából a gyerekek több mint 80-at oktatójuk társaságában töltöttek, így szinte pótszülővé válhattunk – nosztalgiázik Vér Sándor.„Családfenntartóként" pedig előremenekültek, azaz fejlesztettek és pályáztak. Ilyen volt a varroda Makón, ahol 1997-ben 10 darabos géppark állt az oktatás szolgálatába, 11 millió forintért. Ezt követően Szegeden egy tízmilliós CNC gépet helyeztek üzembe. Ekkorra már a megye négy városában – Szeged, Makó, Hódmezővásárhely, Szentes – meghatározó gyakorlati képzőhelyekké váltak. Azt, hogy az egész nem a profitról szólt, bizonyítja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókkal is foglalkoztak.Eközben a jogszabályi háttér úgy változott, hogy a képzés központi költségtérítése jelentősen csökkent. Pedig tízéves évfordulójukon még államtitkári vállveregetést is kaptak: „Ezt a képzési formát átmenetinek gondoltuk, s lám, eltelt tíz év, és még mindig működik". Huszonnyolc esztendő lett belőle.2009-től tartalékaikat is beleáldozták abba, amit állami finanszírozásból kellett volna megoldani. Erősítettek a fel-nőttképzésben, a tanulócsoportok mellett termelő szakmunkás brigádok is dolgoztak. Számos új családi házat építettek Szegeden, sőt – alvállalkozóként – 3–6 lakásos társasházakat is. Számos Makó környéki épület, parókia, templom viseli magán a tanulóik és szakmunkásaik keze nyomát.– 2012 januárjától megvonták tőlünk az állami források 40 százalékát, ezt csak 30 százalékos bérmegszorítással és tanulóink díjazásának csökkentésével tudtuk túlélni – mondja Vér Sándor. Szerinte ennek az volt a célja, hogy az újra felfedezett duális képzésbe áttereljék a diákokat.Az ügyvezető elismeri, ők a végzettek kis százalékának tudtak csak munkát ajánlani, tehát az utcára, a nyílt munkaerőpiacra képeztek. – Tanulóinknak a záróvizsgáik után kellett ismerkedniük az élettel, így előfordult, hogy a könnyebb ellenállás felé mozdultak, s inkább elmentek kocsit mosni vagy árufeltöltőnek, minthogy belépjenek egy ismeretlen vállalkozásba – mondja. Ha a tanuló egy adott vállalkozásnál szerzi meg a gyakorlatot, s ott munkát is ajánlanak neki, nagyobb valószínűséggel marad a szakmájában.Egy ideig párhuzamosan működtek a duális képzéssel, az utolsó törvényi változásra azonban már megadták magukat. Egy vállalkozásnál – külön kamarai engedély nélkül – 12 tanulónál több nem lehet. – Nem akartuk megvárni a csődöt, önként kiszállunk a képzésből – mondja Vér Sándor. Szerinte lehetett volna átgondoltabban is átszervezni a szakképzést, úgy, hogy abban nekik is maradt volna hely.