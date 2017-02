Idén elmarad a torkos csütörtök

Tudta?



A húsvétot megelőző, vízkereszttől hamvazószerdáig tartó, váltakozó hosszúságú farsangi időszak népszokásai közé tartozik a farsang farkát, azaz a végét jelentő három nap: a húshagyókedd, a hamvazószerda és a torkos csütörtök. A torkos csütörtökön annak ellenére is szabad volt húst fogyasztani, hogy a húsvéti 40 napos böjt kezdetét jelentő hamvazószerdát követően ünnepeljük.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. idén már nem szervezi meg a torkos csütörtököt, amikor fél áron lehet jóllakni a csatlakozó vendéglátóhelyeken. A magyar éttermeket és gasztronómiát népszerűsítő kampányt 2006-ban az akkor még Magyar Turizmus Zrt.-nek nevezett cég szervezte meg.Az ügynökség ebben az évben nem koordinálja a rendezvényt, nem lesz központi akkreditáció sem, és a honlapot is megszüntették. Korábban itt sorolták föl a résztvevő vendéglátóhelyeket.Az éttermek saját maguk szervezhetnek akciókat, de ezekről az érdeklődők csak egyénileg tájékozódhatnak telefonon vagy az étterem honlapján.Évről évre egyre kevesebb étterem vállalkozik arra, hogy fél áron kedveltesse meg magát a vendégekkel. Csongrád megyében 2010-ben és 2012-ben 28 helyen lehetett torkoskodni ezen a napon, 2015-ben 16 megyei étterem neve szerepelt a torkos csütörtökhöz csatlakozó éttermek listáján, 11 volt közülük szegedi, tavaly csak 10 vendéglő csatlakozott a féláras akcióhoz. Hétfőn egyetlen vendéglátóhelyet sem találtunk Szegeden, ahol fél áron lehetne fogyasztani jövő csütörtökön.Szabó László, a Sziki Vigadó tulajdonosa a kezdetektől, 2006-tól részt vett a torkos csütörtökön, de a központi szervezés hiánya miatt idén befejezte.– Megmondom őszintén, nem döntöttük el, részt veszünk-e az akcióban, de én arra hajlok, hogy nem. Szervezetlenül, hivatalos keretek nélkül nem működik jól. Csak úgy éri meg, ha sok embert ki tudunk szolgálni, de ha nem tudnak róla, nem fognak bejönni – magyarázta Illés Németh István , a Stüszi vadász étterem és panzió tulajdonosa.Az eddigi tapasztalataik azt mutatják, nagyon alacsony az érdeklődés. – Az elmúlt hetekben 10-12-en érdeklődtek telefonon, a korábbi években több százan. Attól tartok, eddig futott ez az szekér – tette hozzá.– Akkor se voltam hülye, és most már a többiek sem azok – indokolta Kovács Zsolt , a Vendéglő a Régi Hídhoz étterem tulajdonosa, miért nem vett részt soha az akcióban. Szerinte nem éri meg. – Olyan ez, mint a kormánypropaganda: felemelték a minimálbért, de valójában engem kényszerítenek rá, hogy fizessem a megnövekedett járulékokat. A torkos csütörtökkel is ez a helyzet. Az nem úgy van, hogy ha engedek 50 százalékot, akkor nekem is a felébe kerül. Az csak a nyersanyagköltség, de a rezsiköltségem ugyanakkora – hangsúlyozta a vendéglátós.