Idén is megmutatjuk a színötös tanulókat

Tudjuk, a bizonyítványosztás, sőt a jegyek lezárása is még odébb van, de időben szólunk: van miért igyekezni az utolsó hetekben is. A Délmagyarországban ugyanis csak azok arcképét tudjuk megjelentetni, akik csak jeleseket kapnak (magatartásból is) – vagy a legmagasabb szintű szöveges értékelést zsebelik be.



A kiváló tanulók családja tehát máris keresheti a megfelelő fotót, aminek mindenképpen nagy felbontásúnak és színesnek kell lennie. Ehhez kell majd csatolni a június közepén kézbe vett bizonyítvány másolatát. A jelentkezéseket július 2-áig várjuk. Kérjük, hogy amíg a bizonyítványokat nem osztják ki, ne küldjenek jelentkezést, azt ugyanis csak az összes dokumentum együttes csatolásával tudjuk elfogadni. A kiadvány július közepén jelenik majd meg. A pályázat részleteiről később adunk tájékoztatást.